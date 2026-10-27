Ban hành quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển

Nhằm thiết lập cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc bảo vệ tài nguyên, môi trường, UBND thành phố Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 98/2026/QĐ-UBND về quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026, thay thế Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND (ngày 26/9/2022).

Hành lang bảo vệ bờ biển đảo Quan Lạn, đặc khu Vân Đồn.

Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. Theo quy định, hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Quảng Ninh được xác lập bởi 422 mốc.

Một trong những yêu cầu trọng tâm của quy định mới là công tác quản lý mốc giới và ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật dữ liệu hành lang bảo vệ bờ biển. Theo đó, quy định nghiêm cấm tất cả các hành vi dịch chuyển vị trí mốc giới trái phép, các hành vi phá hoại hoặc làm hư hỏng mốc giới. Hiện trạng mốc giới phải được các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất để kịp thời lên phương án khôi phục nếu có hư hỏng. Trong giai đoạn chuyển tiếp khi chưa hoàn thành cắm mốc ngoài thực địa, các cơ quan quản lý sử dụng bản đồ ranh giới đã được phê duyệt làm căn cứ pháp lý để thực thi nhiệm vụ.

Toàn bộ bản đồ ranh giới và mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển bắt buộc phải được số hóa, chuẩn hóa dữ liệu không gian địa lý. Các nguồn dữ liệu được tích hợp đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, sẵn sàng kết nối, chia sẻ để phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý chuyên ngành và nghiên cứu khoa học.

Để nâng cao hiệu quả thực thi, văn bản quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, đầu mối tổ chức cắm mốc giới; lưu trữ hồ sơ; tích hợp dữ liệu và thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra chuyên ngành. Đồng thời, chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố trong việc điều chỉnh danh mục, ranh giới hành lang khi có biến động thực tế.

UBND các địa phương có hành lang bảo vệ bờ biển chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố nếu để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn quản lý. Đồng thời, có trách nhiệm niêm yết công khai bản đồ ranh giới tại trụ sở và tại khu vực hành lang được thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; đề xuất điều chỉnh danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định và điều chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định; kiểm tra các hoạt động trong hành lang bảo vệ bờ biển, báo cáo kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý hành lang bảo vệ bờ biển về Sở Nông nghiệp và Môi trường; báo cáo, kiểm tra và xử lý trong trường hợp mốc giới ngoài thực địa không còn phù hợp với bản đồ đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, quy định yêu cầu các cơ quan khi lập hoặc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành có phạm vi liên quan đến hành lang bờ biển phải chủ động rà soát, đối chiếu với các danh mục hoạt động bị nghiêm cấm hoặc hạn chế, và lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.