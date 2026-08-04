Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Việc xây dựng và ban hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy; bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh như trên khi thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình tóm tắt dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trước Quốc hội sáng 4/8.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, việc ban hành Luật cũng nhằm hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất trước yêu cầu phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới; bảo đảm thực hiện các cam kết, nghĩa vụ quốc gia về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Việt Nam trong thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, dự thảo Luật gồm 4 chương, 37 điều, quy định về nguyên tắc, biện pháp, chính sách, nguồn lực và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng trình bày tờ trình tóm tắt dự án Luật. (Ảnh: DUY LINH)

Nội dung cơ bản của dự thảo được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa 3 chính sách đã được Chính phủ thông qua; kế thừa các quy định còn phù hợp của pháp luật hiện hành; khắc phục những bất cập trong công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; đồng thời bổ sung các quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện điều ước quốc tế, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và chuẩn mực quốc tế có liên quan.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng được rà soát, thiết kế bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật về quốc phòng, an ninh, phòng chống khủng bố, phòng chống rửa tiền, hóa chất, năng lượng nguyên tử, quản lý ngoại thương, hải quan, khoa học và công nghệ cũng như các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.

"Dự thảo Luật được xây dựng theo hướng luật khung, chỉ quy định những vấn đề nền tảng, ổn định lâu dài, thuộc thẩm quyền của Quốc hội, không luật hóa các nội dung kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên sâu, thường xuyên biến động, mà giao Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt, khả thi, phù hợp với thực tiễn và cam kết quốc tế có liên quan", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Quang cảnh phiên họp ở hội trường sáng 4/8. (Ảnh: DUY LINH)

Dự thảo quy định rõ cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình áp dụng các biện pháp phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, không đặt ra thủ tục hành chính trùng lặp đối với các hoạt động nghiên cứu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu và giao dịch hợp pháp; không thiết lập cơ chế cấp phép, khai báo, báo cáo, kiểm tra, thanh tra, giám sát song song theo luật này.

Đồng thời, định hướng đơn giản hóa thủ tục theo hướng lồng ghép việc cung cấp, khai thác, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin hiện có của các bộ, ngành, địa phương; tăng cường sử dụng phương thức điện tử, áp dụng cơ chế ưu tiên, đơn giản hóa phương thức kiểm tra, giám sát đối với tổ chức, doanh nghiệp có chương trình tuân thủ nội bộ tốt.

Tiếp tục rà soát về cơ chế đánh giá rủi ro quốc gia, biện pháp phòng, chống phổ biến vũ khí hàng loạt

Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới trình bày nêu rõ, Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát về cơ chế đánh giá rủi ro quốc gia; các biện pháp phòng chống, phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt để bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội; về công tác quản lý nhà nước và xác định cơ quan đầu mối quốc gia, lực lượng tham gia phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật. (Ảnh: DUY LINH)

Về tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Điều 11), Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị Chính phủ nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện theo hướng cụ thể hóa hơn các tiêu chí đánh giá, bổ sung các chỉ số định lượng hoặc mức đánh giá phù hợp; làm rõ vai trò của doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế trong nhóm tiêu chí mức độ dễ bị tổn thương; quy định rõ nguyên tắc, phương pháp, nguồn thông tin và trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình đánh giá, cập nhật tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia; bổ sung quy định về bảo mật thông tin và cơ chế xử lý trong trường hợp đột xuất tại Điều 12 dự thảo Luật.

Về biện pháp quản lý, kiểm soát đối tượng ngoài Danh mục kiểm soát (Điều 15) và về giao dịch đáng ngờ liên quan tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Điều 23), cơ quan thẩm tra nhấn mạnh cần quy định chặt chẽ căn cứ, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và cơ chế kiểm tra, giám sát việc áp dụng; bổ sung quy định về trách nhiệm rà soát định kỳ, chấm dứt biện pháp và bồi thường thiệt hại tại Điều 15; quy định rõ trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng sau khi tiếp nhận báo cáo tại Điều 23 dự thảo Luật.

Về Cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Điều 29), Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát để làm rõ phạm vi thông tin, dữ liệu được thu thập; trách nhiệm cập nhật, khai thác, chia sẻ và quản lý dữ liệu của từng cơ quan có liên quan. Đồng thời, nghiên cứu thiết kế theo hướng kế thừa, kết nối và khai thác tối đa các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được đầu tư, bảo đảm đồng bộ với chủ trương phát triển chính phủ số, dữ liệu số quốc gia và chuyển đổi số.