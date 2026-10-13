Theo dòng thời sự ngày 13/10/2026: Đào tạo nhân lực trước yêu cầu phát triển mới

Khoảng 25.000 lao động là nhu cầu tuyển dụng dự kiến của các doanh nghiệp tại Quảng Ninh trong năm 2026. Trong khi đó, hệ thống giáo dục, đào tạo của thành phố đang tiếp tục được mở rộng về quy mô, nguồn lực đầu tư và chính sách hỗ trợ. Tại cuộc làm việc với Quảng Ninh mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu gắn phát triển các cơ sở giáo dục với thị trường việc làm. Đây là định hướng được đặt ra khi thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhu cầu ngày càng lớn về lao động có trình độ, kỹ năng và khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất.