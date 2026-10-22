Bàn giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc về TP Quảng Ninh quản lý

Sáng 22/10, Bộ Nông nghiệp & Môi trường (NN&MT) và UBND TP Quảng Ninh tổ chức Hội nghị bàn giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc từ Bộ NN&MT về UBND thành phố Quảng Ninh quản lý. Tới dự có các đồng chí: Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ NN&MT; cùng các đơn vị liên quan.

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định 1961/QĐ-TTg (ngày 9/10/2026) của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan về việc bàn giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc từ Bộ NN&MT về UBND thành phố Quảng Ninh quản lý.

Bàn giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc về TP Quảng Ninh.

Theo đó, Bộ NN&MT chuyển giao nguyên trạng hồ sơ về tổ chức bộ máy nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm có liên quan của Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc về UBND thành phố Quảng Ninh quản lý theo đúng quy định. UBND thành phố tiếp nhận nguyên trạng và quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại, đảm bảo tổ chức, hoạt động của trường sau khi tiếp nhận theo quy định của pháp luật; đảm bảo tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, viên chức, người lao động; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đất đai theo quy định của pháp luật...

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại Hội nghị bàn giao.

Tại hội nghị bàn giao, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Quốc Trị và Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh, thống nhất quan điểm chỉ đạo: Việc chuyển giao Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc từ Bộ về UBND thành phố Quảng Ninh không phải là sự kết thúc của một giai đoạn, mà là sự khởi đầu một chặng đường mới với nhiều cơ hội mới và nhu cầu đào tạo mới cho nhà trường. Do vậy, Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc cần xác định rõ mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chất lượng, gắn chặt nhu cầu đào tạo với nhu cầu phát triển của thành phố Quảng Ninh và toàn vùng Đông Bắc; chủ động đổi mới chương trình đào tạo, phát triển các ngành nghề có lợi thế, tăng cường đào tạo nhóm ngành ứng dụng công nghệ cao và khả năng hiện đại hóa.

Sau khi tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc sẽ đảm bảo hoạt động liên tục của nhà trường và gắn đào tạo với công tác đầu ra cho sinh viên. Thành phố sẽ rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách và nguồn lực để Trường có điều kiện tốt nhất chăm lo cho đội ngũ viên chức, người lao động. Trên cơ sở rà soát hiện trạng, thành phố có phương án phù hợp với quy mô chức năng đào tạo của nhà trường để duy trì ngành học hiện có và tiếp tục làm tốt hơn công tác đào tạo.