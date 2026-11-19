Thí điểm mô hình phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số gắn với du lịch cộng đồng tại Bình Liêu, Hoành Mô, Lục Hồn

Ngày 18/11, đoàn công tác của Trường Đại học Hạ Long đã có buổi làm việc với UBND các xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô nhằm trao đổi, thống nhất phương án triển khai mô hình thí điểm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Đây là nội dung trọng tâm thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc thiểu số (Dao, Tày, Sán Chỉ, Sán Dìu) tại một số địa phương gắn với phát triển du lịch cộng đồng” do Trường Đại học Hạ Long chủ trì thực hiện từ năm 2025.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện nhóm nghiên cứu và lãnh đạo, cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội các xã đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo mô hình lý thuyết và mô hình ứng dụng thực tiễn tại ba xã Bình Liêu, Hoành Mô, Lục Hồn. Theo đó, mô hình được xây dựng trên nền tảng hệ thống 23 tiêu chí chuẩn hóa về nội dung, hình thức, cách thức tiến hành và nguyên tắc hoạt động; lấy tài nguyên văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (Dao, Tày, Sán Chỉ...) làm cốt lõi và cộng đồng địa phương làm chủ thể trung tâm.

Trên cơ sở tiềm năng sẵn có về cảnh quan thiên nhiên vùng núi biên giới cùng kho tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc, mô hình định hướng phát triển đa dạng các nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng. Nổi bật là việc bảo tồn không gian bản làng truyền thống, ruộng bậc thang, chợ phiên; tổ chức các hoạt động trải nghiệm hát Then, hát Soóng Cọ, lễ hội, nghề thủ công và ẩm thực bản địa; phát triển các tuyến du lịch sinh thái khám phá thác nước, cột mốc biên giới kết hợp dịch vụ homestay và quảng bá sản phẩm OCOP địa phương.

Tiến sĩ Vũ Văn Viện, Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ Long, trao đổi phương án triển khai mô hình thí điểm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Cũng tại chương trình làm việc, các bên đã thống nhất phương thức phối hợp, lựa chọn địa điểm cụ thể để triển khai vận hành mô hình thí điểm tại từng xã, đồng thời lên kế hoạch xây dựng phim quảng bá nhằm lan tỏa giá trị văn hóa và sức hấp dẫn của điểm đến.

Việc triển khai thành công mô hình không chỉ góp phần nâng cao sinh kế, tạo việc làm bền vững cho người dân địa phương, mà còn tạo cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để Quảng Ninh đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng ra các địa bàn có điều kiện tương đồng trong thời gian tới.