Lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số

Rộn ràng sắc màu trang phục truyền thống, sôi nổi các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, ngày hội “Thanh niên dân tộc thiểu số năm 2026” với chủ đề “Văn hóa các dân tộc - Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa bản sắc” tại xã Ba Chẽ do Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức đã mang đến không gian văn hóa giàu bản sắc, nơi tuổi trẻ các dân tộc Quảng Ninh cùng gặp gỡ, sẻ chia và lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống. Qua đó, niềm tự hào về bản sắc được bồi đắp, tinh thần xung kích, tình nguyện và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được khơi dậy, góp sức xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.