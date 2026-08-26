Lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số

Rộn ràng sắc màu trang phục truyền thống, sôi nổi các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, ngày hội “Thanh niên dân tộc thiểu số năm 2026” với chủ đề “Văn hóa các dân tộc - Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa bản sắc” tại xã Ba Chẽ do Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức đã mang đến không gian văn hóa giàu bản sắc, nơi tuổi trẻ các dân tộc Quảng Ninh cùng gặp gỡ, sẻ chia và lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống. Qua đó, niềm tự hào về bản sắc được bồi đắp, tinh thần xung kích, tình nguyện và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được khơi dậy, góp sức xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.



Tiết mục văn nghệ chào mừng mang đậm bản sắc các dân tộc thiểu số tại ngày hội.

Đoàn viên, thanh niên dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ, Sán Dìu tự tin trình diễn những bộ trang phục truyền thống tại cuộc thi “Trình diễn trang phục dân tộc” với chủ đề “Tự hào bản sắc - Đoàn kết vươn lên - Hội nhập và phát triển”.

Đội thi xã Hải Lạng trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Sán Dìu.

Trình diễn trang phục cưới truyền thống của dân tộc Dao Thanh Phán của đội thi xã Hoành Mô.

Trình diễn trang phục dân tộc Sán Chỉ của đội thi xã Hải Sơn.

Trình diễn trang phục dân tộc Tày của đội thi xã Tiên Yên.

Trình diễn trang phục cưới của dân tộc Dao Thanh Y của đội thi xã Ba Chẽ.

Ngày hội là dịp các đoàn viên, thanh niên các dân tộc được giao lưu, tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi địa phương.

Mẹt các món ăn truyền thống như bánh chưng gù, xôi ngũ sắc, cá suối, ngan đen, măng luộc của bà con dân tộc xã Hải Sơn.

Đội thi của xã Lương Minh và xã Kỳ Thượng giới thiệu những món ăn đặc trưng tại cuộc thi “Văn hóa ẩm thực truyền thống”.

Điệu múa sạp rộn ràng, vui tươi góp phần gắn kết đoàn viên, thanh niên tại ngày hội.

Đoàn viên, thanh niên hứng thú tham gia môn thể thao dân tộc đẩy gậy.

Hào hứng với trò chơi vợ cõng chồng.

Các cô gái dân tộc Sán Chỉ đầy mạnh mẽ, tự tin trên sân bóng.