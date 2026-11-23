Đưa di sản văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ

Thông qua giáo dục trong nhà trường, các hoạt động trải nghiệm và sáng tạo trên nền tảng số, di sản đang trở thành nguồn cảm hứng để thanh thiếu niên thêm hiểu, yêu và có trách nhiệm với những giá trị văn hóa của quê hương.

Học sinh Trường THCS Lê Văn Tám tìm hiểu về chùa Đồng - biểu tượng văn hóa tâm linh trên đỉnh Yên Tử tại Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Duy Khoa

Một trong những video dự thi Cuộc thi sáng tạo video “Check-in Di sản Yên Tử” được Ban Tổ chức đăng tải trên Fanpage.

Tháng 10/2026, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử phát động Cuộc thi sáng tạo video “Check-in Di sản Yên Tử” dành cho giới trẻ Việt Nam, hướng tới công dân từ 14-40 tuổi, gồm thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, các nhà sáng tạo nội dung và những người yêu thích văn hóa, du lịch, di sản.

Với thời lượng tối đa 120 giây, mỗi video mang đến một góc nhìn riêng về cảnh quan, kiến trúc, không gian văn hóa và những trải nghiệm tại các địa điểm như Am, chùa Ngọa Vân, Thái Miếu nhà Trần, chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, cụm di tích chùa Hoa Yên và Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng.

Sau một tháng triển khai, cuộc thi nhận được 60 video dự thi của đông đảo thí sinh trong và ngoài tỉnh. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện, một hành trình khám phá được kể bằng góc nhìn và cảm xúc riêng của người trẻ. Đáng chú ý, một số video sau khi đăng tải đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, tương tác trên mạng xã hội, cho thấy sức lan tỏa của những cách làm mới trong quảng bá di sản.

Qua đó, cuộc thi không chỉ khơi dậy khả năng sáng tạo, đưa vẻ đẹp và những giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đến gần hơn với công chúng, mà còn góp phần bồi đắp tình yêu, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Những sân chơi như vậy đang mở ra cách tiếp cận di sản mới mẻ, gần gũi hơn với giới trẻ. Với một chiếc điện thoại thông minh cùng khả năng sáng tạo nội dung, mỗi bạn trẻ đều có thể trở thành một người kể chuyện, đưa những hình ảnh, câu chuyện văn hóa, lịch sử vượt khỏi không gian di tích để đến với đông đảo công chúng trên môi trường số.

Bắt nhịp xu hướng đó, đoàn viên, thanh niên phường Tuần Châu đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện MV “Chạm vào miền di sản”. Kết hợp công nghệ với âm nhạc và hình ảnh, nhóm tái hiện những địa danh, cảnh sắc đặc trưng của Quảng Ninh như Vịnh Hạ Long, cầu Bãi Cháy, Bảo tàng và Thư viện Quảng Ninh, không gian biển đảo cùng nét ẩm thực địa phương. Những hình ảnh quen thuộc được thể hiện qua góc nhìn trẻ trung, giàu màu sắc, tạo nên một sản phẩm truyền thông sinh động, phù hợp với cách tiếp nhận nội dung của giới trẻ hiện nay.

Đoàn Thanh niên phường Tuần Châu đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện MV “Chạm vào miền di sản" để quảng bá vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long.

Sau khi đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, MV thu hút hơn 10.000 lượt xem, góp phần lan tỏa hình ảnh quê hương đến đông đảo người xem. Chị Vũ Ngọc Hân, thành viên Đội Thanh niên xung kích số phường Tuần Châu, chia sẻ: Nhóm mong muốn sử dụng những cách thể hiện mới mẻ, gần gũi với giới trẻ để kể câu chuyện về Quảng Ninh. Thông qua những hình ảnh được tái hiện bằng AI, vẻ đẹp của vùng đất di sản được truyền tải bằng ngôn ngữ hiện đại, trực quan, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào và cảm hứng khám phá trong cộng đồng.

Từ những video dự thi đến các sản phẩm truyền thông ứng dụng AI, có thể thấy người trẻ đang dần chuyển từ vị trí người tiếp nhận sang chủ động tham gia sáng tạo, quảng bá di sản. Với lợi thế nhạy bén công nghệ, khả năng nắm bắt xu hướng và cách thể hiện giàu tính sáng tạo, thanh niên có thể đưa những câu chuyện văn hóa, lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ cùng trang lứa. Đây cũng là hướng đi góp phần làm mới cách kể chuyện di sản, tạo thêm sức sống cho những giá trị văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Cùng với sức sáng tạo của cộng đồng, công nghệ số còn được ứng dụng trực tiếp trong hoạt động quản lý, bảo tồn và giới thiệu di sản. Các hình thức trưng bày trực tuyến, bảo tàng ảo, thuyết minh tự động, mã QR giới thiệu hiện vật và địa điểm tham quan đang mở rộng không gian tiếp cận văn hóa. Nhờ đó, người trẻ có thể chủ động tìm hiểu thông tin, khám phá lịch sử và giá trị của từng di tích theo cách trực quan, linh hoạt, phù hợp với sở thích và thói quen sử dụng công nghệ. Di sản vì thế có thêm những phương thức hiện diện trong đời sống đương đại, trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn với công chúng trẻ.

Bên cạnh cách tiếp cận mới trên không gian số, nhà trường và các thiết chế văn hóa vẫn là những môi trường quan trọng để nuôi dưỡng tình yêu di sản trong thế hệ trẻ. Tại các trường học, hoạt động trải nghiệm tích hợp với nội dung giáo dục địa phương được triển khai thường xuyên với nhiều cách thức linh hoạt, nội dung phong phú, sinh động, Qua đó, góp phần giáo dục, vun đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Việt Hưng) tìm hiểu văn hóa đồng bào dân tộc Dao Thanh Y xã Quảng La.

Mới đây, Tổ Khoa học xã hội, Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Việt Hưng) tổ chức tiết dạy thực địa môn Giáo dục địa phương cho học sinh khối 6 tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Dao Thanh Y, thôn Bằng Cả, xã Quảng La. Với chủ đề “Văn hóa, lịch sử, truyền thống”, thông qua Bài 3 “Các dân tộc trên địa bàn thành phố Quảng Ninh”, tiết học mang tên “Theo dấu sắc màu dân tộc Dao Thanh Y” đã đưa học sinh đến gần hơn với bản sắc văn hóa quê hương bằng những hoạt động quan sát, tìm hiểu, đối thoại và thực hành trực tiếp.

Cô giáo Hoàng Anh Thư, giáo viên Tổ Khoa học xã hội, cho biết: Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua sách vở, học sinh được trực tiếp khám phá không gian văn hóa, tìm hiểu phong tục, tập quán và những nét đặc sắc trong đời sống của đồng bào Dao Thanh Y. Đây là cách làm cụ thể nhằm tăng cường tích hợp giáo dục văn hóa trong các môn học, giúp bài học trở nên sinh động, đồng thời bồi đắp niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản văn hóa quê hương cho các em.

Đối với di sản văn hóa phi vật thể, việc kết nối thanh thiếu niên với các nghệ nhân, người nắm giữ tri thức dân gian thông qua hoạt động giao lưu, truyền dạy và thực hành di sản cũng được các địa phương, cơ sở giáo dục chú trọng. Qua đó, người trẻ có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm những làn điệu dân ca, điệu múa, nghề thủ công, phong tục truyền thống; thêm hiểu, trân trọng giá trị văn hóa của cộng đồng và ý thức hơn về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối di sản quê hương.

Phụ nữ thôn Sơn Hải, xã Ba Chẽ tham gia truyền dạy kỹ thuật may thêu trang phục truyền thống. Ảnh: Hoàng Giang

Những trải nghiệm thực tế cùng không gian sáng tạo trên nền tảng số đang mở ra cách tiếp cận mới để người trẻ hiểu, yêu và gắn bó hơn với di sản. Khi thế hệ trẻ thực sự trở thành chủ thể gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa, di sản sẽ có thêm sức sống trong đời sống đương đại và được trao truyền bền vững qua các thế hệ.