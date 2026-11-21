Quảng Ninh hút khách quốc tế mùa du lịch cuối năm

Những tháng cuối năm, Quảng Ninh ghi nhận không khí sôi động khi đón hàng loạt đoàn khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Sự phong phú về sản phẩm, chất lượng dịch vụ và chiều sâu trải nghiệm đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Quảng Ninh. Đến nay, Quảng Ninh đã đón trên 5 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực trong nỗ lực mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 của Quảng Ninh.

Vịnh Hạ Long là điểm đến yêu thích, không thể bỏ lỡ của du khách quốc tế.

Các dịch vụ đa dạng trên tàu tham quan vịnh Hạ Long mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách.

Ẩm thực đa dạng, độc đáo trên tàu tham quan vịnh Hạ Long mang đến nhiều lựa chọn cho du khách.

Du khách thích thú trải nghiệm thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long.

Cuối năm là thời điểm Quảng Ninh đón lượng lớn khách du lịch golf từ các thị trường: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... và khách nội địa.

Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Hilton Yoko Onsen Quanh Hanh (phường Quang Hanh) thu hút khách chơi golf đến trải nghiệm.

Các hoạt động khám phá, tìm hiểu văn hóa được du khách đặc biệt yêu thích.

Những hoạt động trải nghiệm tại làng quê Yên Đức (phường Hoàng Quế) không chỉ giúp du khách khám phá nét đẹp văn hóa, phong tục, ẩm thực và đời sống bình dị của người dân địa phương, mà còn mang đến những cảm nhận chân thực, kỷ niệm đáng nhớ về vùng đất và con người Quảng Ninh.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm bắt cá tại làng quê Yên Đức (phường Hoàng Quế).

Tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, rất đông khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh, chuẩn bị hành trình tham quan, khám phá Quảng Ninh.

Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, các chuyến tàu biển liên tục cập bến tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa hàng nghìn khách quốc tế đến Quảng Ninh.

Quảng Ninh tổ chức lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026.

Du khách hài lòng với sản phẩm du lịch đa dạng, dịch vụ chu đáo và những trải nghiệm cao cấp của Quảng Ninh.