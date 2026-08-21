Báo động tình trạng tự gây tai nạn

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông (TNGT) tự gây, làm 24 người chết và 17 người bị thương. Những con số này cho thấy, bên cạnh các vụ tai nạn có nguyên nhân từ sự va chạm giữa nhiều phương tiện, tai nạn tự gây đang là vấn đề đáng lưu tâm, trong đó nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức và kỹ năng của chính người điều khiển phương tiện.

TNGT tự gây thường xảy ra khi người điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ, tay lái, xử lý tình huống không kịp thời hoặc thiếu quan sát nên đã tự ngã, tự lao vào chướng ngại vật, dải phân cách, cây xanh, cột điện… dẫn đến bị thương hoặc tử vong.

Đáng chú ý, hầu hết các vụ TNGT tự gây đều xảy ra vào thời điểm đêm muộn, khi lưu lượng phương tiện trên đường giảm, người điều khiển dễ chủ quan, phóng nhanh; có trường hợp đã sử dụng rượu, bia trước khi tham gia giao thông. Chính vì vậy, TNGT do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tự gây thường rất nghiêm trọng.

Theo Trung tá Nguyễn Quốc Trình, Đội phó Đội CSGT Đường bộ số 3, Phòng CSGT (Công an Quảng Ninh) thì hậu quả của các vụ tai nạn tự gây thường rất nặng nề. Người bị nạn có thể phải mất thời gian dài điều trị, phục hồi chức năng; nhiều trường hợp tử vong tại chỗ hoặc phải sống thực vật suốt đời. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, tai nạn còn để lại gánh nặng lâu dài cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy, quãng thời gian từ sau 22h người điều khiển phương tiện tham gia giao thông dù thấy có ít xe lưu thông, song cũng phải tuyệt đối tuân thủ Luật Trật tự, ATGT.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe trên địa bàn phường Hồng Gai.

Anh Trần Văn Linh, lái xe taxi trên địa bàn phường Hạ Long cho biết: Vào ban đêm, các tuyến đường thường vắng phương tiện nên một số người điều khiển xe dễ nảy sinh tâm lý chủ quan, chạy với tốc độ cao. Khi gặp tình huống bất ngờ, việc xử lý không kịp thời có thể khiến phương tiện mất lái, lao ra khỏi phần đường hoặc va vào các vật cản bên đường.

Bên cạnh yếu tố tốc độ, rượu, bia cũng là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn tự gây. Sau khi sử dụng đồ uống có cồn, khả năng phán đoán, phản xạ và làm chủ phương tiện của người điều khiển bị suy giảm. Trong điều kiện đường vắng, tâm lý chủ quan càng dễ khiến người điều khiển tăng tốc, không kiểm soát được tay lái và dẫn đến tai nạn.

Trung tá Đào Thế Nguyên, cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an Quảng Ninh, cho rằng để hạn chế tai nạn tự gây, trước hết mỗi người tham gia giao thông phải chủ động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Không phóng nhanh, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, luôn chú ý quan sát và làm chủ tốc độ là những yêu cầu cơ bản để phòng ngừa tai nạn.

Đặc biệt, người điều khiển phương tiện cần thay đổi thói quen coi đường vắng là điều kiện để chạy nhanh. Dù lưu lượng phương tiện ít, các nguy cơ trên đường vẫn luôn tồn tại. Chỉ một phút thiếu tập trung, một cú đánh lái đột ngột hay việc không làm chủ tốc độ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Để kéo giảm tai nạn tự gây, cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, hướng tới từng nhóm đối tượng, nhất là người thường xuyên điều khiển phương tiện vào ban đêm. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những nguy cơ cụ thể như phóng nhanh, vượt quá tốc độ, sử dụng rượu, bia, thiếu quan sát, không làm chủ tay lái và chủ quan khi đường vắng.

Tai nạn tự gây về bản chất có thể phòng ngừa nếu người tham gia giao thông nâng cao ý thức và biết tự bảo vệ mình. Mỗi người cần hiểu rằng phía sau tay lái không chỉ là sự an toàn của bản thân, mà còn là trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia, tập trung quan sát và làm chủ phương tiện trong mọi tình huống chính là những giải pháp thiết thực nhất để ngăn ngừa tai nạn tự gây, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn.