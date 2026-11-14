Thủ môn Andorra bị treo giò 12 trận sau pha va chạm khiến cầu thủ đối phương tử vong

Ngày 13/11, Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha quyết định treo giò thủ môn Jesús Owono của Andorra 12 trận vì pha va chạm khiến tiền đạo Jesús de Miguel của CLB Tenerife tử vong. Cơ quan này xác định Owono đã sử dụng “lực quá mức” trong tình huống tranh chấp bóng. Quyết định được đưa ra 10 ngày sau khi De Miguel qua đời.

Thủ môn Andorra Jesús Owono phản ứng sau pha va chạm với tiền đạo Jesús de Miguel của CLB Tenerife trong trận đấu tại Santa Cruz de Tenerife, Tây Ban Nha, ngày 2/11/2026.

﻿Ảnh: AP

Sự việc xảy ra gần cuối trận đấu ngày 2/11, tại sân Estadio Heliodoro Rodríguez López. Khi De Miguel, 30 tuổi, đang tranh chấp bóng bổng ở khu vực gần giữa sân, Owono lao ra khỏi vòng cấm và va chạm mạnh vào ngực tiền đạo Tenerife. De Miguel bị ngừng tim sau tình huống này và qua đời vào ngày hôm sau.

Sau sự việc, Owono đã ra thông cáo thông qua CLB chủ quản, bày tỏ sự hối tiếc và gửi lời chia buồn tới gia đình De Miguel. Trong khi đó, cảnh sát Tây Ban Nha mở cuộc điều tra về khả năng ngộ sát liên quan đến vụ việc. Theo luật pháp nước này, những trường hợp tử vong do nguyên nhân không tự nhiên, kể cả tai nạn, đều phải được điều tra tư pháp. Tuy nhiên, các công tố viên nhận định khả năng khởi tố hình sự là không cao.

Trước đó, HLV Carles Manso cho biết Owono sẽ tự quyết định liệu có trở lại thi đấu hay không và thời điểm phù hợp. Nhà cầm quân này nói toàn đội đang trải qua giai đoạn khó khăn sau cái chết của De Miguel, còn Owono chịu ảnh hưởng tâm lý sâu sắc và đang ở bên cạnh những người thân thiết để vượt qua biến cố.

“Chúng tôi sẽ dành cho cậu ấy không gian để hoàn toàn tự do quyết định liệu có trở lại hay không và khi nào cảm thấy sẵn sàng. Chúng tôi phải tôn trọng quá trình riêng tư của cậu ấy”, Manso chia sẻ, đồng thời khẳng định ban huấn luyện sẽ luôn ở bên cạnh và hỗ trợ thủ môn này. HLV Manso cũng nhấn mạnh toàn đội cần đoàn kết, đồng thời tạo điều kiện để mỗi thành viên có thời gian vượt qua cú sốc theo cách riêng.

Trong một diễn biến liên quan, gia đình De Miguel gửi lời cảm ơn những người đóng góp cho chiến dịch gây quỹ hỗ trợ gia đình. Chiến dịch này được cho là đã quyên góp được hơn 200.000 euro (khoảng 221.000 USD).