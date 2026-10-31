Bóng đá châu Âu: PSG thắng đậm Le Havre, Elversberg gây ấn tượng tại Bundesliga

Loạt trận bóng đá châu Âu sáng sớm 31/10 (giờ Việt Nam) chứng kiến Paris Saint-Germain (PSG) thắng đậm Le Havre nhờ cú hat-trick của Achraf Hakimi. Trong khi đó, Elversberg tiếp tục gây ấn tượng tại Bundesliga, còn Espanyol giành chiến thắng quan trọng trước Villarreal.

Cầu thủ Felix Keidel (số 43) của Elversberg thực hiện cú sút phạt ghi bàn trong trận đấu với Mainz tại Bundesliga, ở Elversberg, Đức, rạng sáng 31/10/2026 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Hậu vệ Achraf Hakimi tỏa sáng với cú hat-trick cùng 2 pha kiến tạo, giúp PSG đánh bại Le Havre 5-1, qua đó nối dài chuỗi thắng tại giải VĐQG lên 6 trận. Đây cũng là chiến thắng thứ 9 liên tiếp của đội bóng thủ đô Paris trên mọi đấu trường.

Josh Maja mở tỷ số cho Le Havre ở phút 18, nhưng PSG nhanh chóng lật ngược tình thế nhờ các bàn thắng của Mika Godts và Hakimi. Sang hiệp hai, hậu vệ người Morocco ghi thêm 2 bàn, xen giữa là pha lập công của Senny Mayulu. PSG hiện có 20 điểm, hơn Lille 2 điểm và Rennes 4 điểm.

Ở các trận đấu khác, Nice thắng Rennes 5-2 nhờ cú hat-trick của Elye Wahi. Tiền đạo 23 tuổi đã ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo trong 3 trận gần nhất. Lille cũng giành chiến thắng 1-0 trước Lens nhờ bàn thắng muộn của Olivier Giroud ở phút 86.

Tại Bundesliga, tân binh Elversberg tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại Mainz 4-1. Đội chủ nhà ghi 3 bàn ngay trong hiệp một, trước khi Cole Campbell ấn định chiến thắng ở những phút bù giờ. Kết quả này đưa Elversberg lên vị trí thứ năm với 13 điểm, bằng điểm Freiburg và Bayer Leverkusen.

Tại Tây Ban Nha, Espanyol chấm dứt chuỗi trận thất vọng bằng chiến thắng 1-0 trên sân Villarreal. Đội trưởng Leandro Cabrera ghi bàn duy nhất ở phút 60, giúp Espanyol vươn lên vị trí thứ 12, trong khi Villarreal đứng thứ 10.