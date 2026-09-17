Hơn 500 đại biểu được tập huấn chuyên sâu về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân

Sáng 17/9, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị thành phố (phường Hạ Long), UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2026.

Các đại biểu đại diện các ban, cơ quan khối Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; UBND các xã, phường, đặc khu và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có hơn 500 đại biểu đại diện các ban, cơ quan khối Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; UBND các xã, phường, đặc khu và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố.

Đại diện lãnh đạo Công an thành phố phát biểu quán triệt hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng các chuyên gia Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Gtel truyền đạt 2 chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào những nội dung mới, cốt lõi của Luật An ninh mạng; nhận diện nguy cơ và các biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hội nghị đồng thời dành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) truyền đạt chuyên đề chuyên sâu về những nội dung mới, cốt lõi của Luật An ninh mạng.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và chuẩn hóa trách nhiệm pháp lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách an ninh mạng từ thành phố đến cơ sở trong bối cảnh quá trình chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng sâu rộng và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời hướng tới việc nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu trong quá trình vận hành các hệ thống thông tin với Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được xác định là nền tảng pháp lý quan trọng.

Các đại biểu nghe báo cáo viên truyền đạt chuyên đề về nhận diện nguy cơ và các biện pháp nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Kết thúc hội nghị, Ban Tổ chức hội nghị đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nhà nước tiếp tục phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; chủ động rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật, nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước và dữ liệu cá nhân; thực hiện nghiêm quy chế quản trị dữ liệu, quy trình ứng cứu sự cố và hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu, học tập các nội dung được truyền đạt tại hội nghị.

Công an thành phố được giao tiếp tục phát huy vai trò đơn vị chuyên trách về an ninh mạng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin trọng yếu, nhất là hệ thống phục vụ Đề án 06 và các nền tảng chính quyền số; kịp thời phát hiện, cảnh báo nguy cơ tấn công mạng, mã độc và hỗ trợ chuyên môn cho các xã, phường, đặc khu, doanh nghiệp trên địa bàn.