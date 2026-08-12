Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước New Zealand

Chiều 12/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Auckland, bắt đầu thăm cấp Nhà nước New Zealand từ ngày 12-13/8, theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

Quan chức New Zealand đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Auckland. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía New Zealand có: Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Grahame Morton; Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford cùng cán bộ Phủ Toàn quyền. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến New Zealand.

Chuyến thăm thể hiện sự ưu tiên cao của Việt Nam trong quan hệ với New Zealand, một Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng và hiệu quả tại khu vực, qua đó, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với khu vực nam Thái Bình Dương.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tích cực dựa trên sự tin cậy chính trị cao và lòng tin chiến lược ngày càng được củng cố; khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với New Zealand, một đối tác thân thiện, giàu tiềm năng, chia sẻ nhiều điểm đồng với Việt Nam tại khu vực nam Thái Bình Dương; đồng thời là dấu mốc quan trọng đưa khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà lãnh đạo hai nước sẽ cùng trao đổi các phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn những lĩnh vực hợp tác sẵn có, đã được thiết lập, đồng thời thúc đẩy mở rộng không gian hợp tác rộng lớn hơn trong những lĩnh vực mới, giàu tiềm năng, đáp ứng nhu cầu của mỗi nước trong quá trình phát triển.

Chuyến thăm được kỳ vọng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand lên tầm cao mới, đồng thời đóng góp tích cực cho môi trường hòa bình, ổn định, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.