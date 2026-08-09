Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand

Hôm nay, ngày 9/8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand, từ ngày 9 đến 14/8, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cyndi Kiro.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 10/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm; Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand có ý nghĩa đặc biệt: Đây là lần đầu tiên một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand, là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với Australia (tháng 3/2024) và với New Zealand (tháng 2/2025). Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Việt Nam với các đối tác quan trọng tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và quyết tâm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, vững chắc và có chiều sâu chiến lược hơn nữa.

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia và Việt Nam-New Zeland bước vào giai đoạn phát triển mới với những tiềm năng và dư địa hợp tác rộng mở, chuyến thăm tiếp thêm động lực mạnh mẽ để Việt Nam và hai nước chuyển hóa những cam kết chính trị thành chương trình hợp tác cụ thể.