Kiến tạo động lực mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt; thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam trong quan hệ với New Zealand - một Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng và hiệu quả tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Nhận lời mời của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước New Zealand từ ngày 12-14/8/2026.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-New Zealand trong giai đoạn tiếp theo.

Việt Nam coi trọng và ưu tiên quan hệ với New Zealand

Khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt, Đại sứ Phan Minh Giang nhấn mạnh: “Chuyến thăm này mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên, một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến New Zealand. Điều này thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam trong quan hệ với New Zealand - một Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng và hiệu quả tại khu vực và qua đó thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với khu vực Nam Thái Bình Dương”.

Theo Đại sứ Phan Minh Giang, đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đến New Zealand sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand được thiết lập đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh quan hệ song phương đang tiếp tục đà phát triển tích cực, ổn định dựa trên sự tin cậy chính trị cao và lòng tin chiến lược giữa hai nước ngày càng được củng cố.

“Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng rõ nét của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới, đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra”, Đại sứ Phan Minh Giang nhấn mạnh.

Có thể nói, chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ kiến tạo động lực mới để nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước.

Ngày 26/2/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai tại Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyến thăm kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn và đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước và đóng góp tích cực cho môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Mở ra kỷ nguyên hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Đánh giá về quan hệ song phương Việt Nam-New Zealand trong thời gian qua, đặc biệt là kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025, Đại sứ Phan Minh Giang khẳng định, việc Việt Nam-New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra kỷ nguyên hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-New Zealand.

Đại sứ Phan Minh Giang cho biết, trong thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam-New Zealand đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả. Điều đó thể hiện qua kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 đang được hai bên tích cực triển khai trên cả 5 lĩnh vực trụ cột.

Theo Đại sứ Phan Minh Giang, để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand lên tầm cao mới, hai nước cần triển khai, chuyển hóa các cam kết chính trị thành những hành động cụ thể, mang lại những kết quả thực chất, lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác sẵn có, đã được thiết lập, đồng thời cần thúc đẩy mạnh mẽ, mở rộng không gian hợp tác rộng lớn hơn trong những lĩnh vực mới, giàu tiềm năng, đáp ứng nhu cầu của mỗi nước trong quá trình phát triển.

Trước hết theo Đại sứ, cần nâng cao hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương đã có và sắp được thiết lập, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, hợp tác quốc phòng-an ninh, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh.

Đối với lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư - một trong những lĩnh vực trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand, Đại sứ Phan Minh Giang nhận định còn nhiều tiềm năng hợp tác. Nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD, hai bên cần phối hợp đề ra các biện pháp đột phá, cùng với các nỗ lực tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia.

Điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand là hợp tác giáo dục, đào tạo cần tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng rõ nét của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới, đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang

Đại sứ Phan Minh Giang cho rằng, trong bối cảnh hợp tác khoa học công nghệ và ứng phó biến đổi khí hậu đã trở thành trụ cột mới của Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác ứng dụng, cung cấp các giải pháp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong bảo vệ môi trường, giảm phát thải, chuyển đổi xanh, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, cũng như đáp ứng nhu cầu của mỗi nước.

Theo Đại sứ Phan Minh Giang, một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào nỗ lực thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 là hai nước cần đề cao quyết tâm, sớm hiện thực hóa mong muốn mở các đường bay thẳng, nối chuyến thuận tiện, kết nối hai nước ngày càng gần gũi hơn.

Nguồn động viên khích lệ tinh thần to lớn đối với cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand

Lễ ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand với gần 100 thành viên bao gồm chuyên gia, học giả, doanh nhân, nghiên cứu sinh, sinh viên và người lao động đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp New Zealand. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Đại sứ Phan Minh Giang cho biết, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dành thời gian tiếp xúc, gặp gỡ các đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand và nước đảo Nam Thái Bình Dương. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với kiều bào ta ở New Zealand và nước đảo Nam Thái Bình Dương.

Qua cuộc gặp mặt với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bà con kiều bào sẽ được cập nhật tình hình phát triển cũng như việc triển khai những chủ trương, quyết sách chiến lược của đất nước, những thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển. Đây sẽ là dịp để bà con kiều bào ta bày tỏ những tình cảm, tâm tư nguyện vọng và ý kiến đóng góp quý báu, tham gia hiến kế xây dựng, đầu tư phát triển quê hương đất nước.

Khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này là nguồn động viên khích lệ tinh thần to lớn đối với cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, Đại sứ Phan Minh Giang nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vừa được ban hành. Nghị quyết khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có người Việt Nam ở New Zealand, là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

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