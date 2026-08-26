Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý

Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tình hình đội ngũ cán bộ quy hoạch các chức danh diện Ban Bí thư quản lý. Các đại biểu phát biểu ý kiến với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, tập trung vào những vấn đề lớn của công tác quy hoạch, đào tạo, rèn luyện, đánh giá, sử dụng cán bộ; cơ chế bảo vệ người dám làm gắn với kiểm soát quyền lực; nhận diện những hạn chế, vấn đề mới, yêu cầu cao hơn đối với tổ chức và mỗi cá nhân được quy hoạch.

Đánh giá cao tinh thần nói thẳng, nói thật, không né tránh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận nhiều ý kiến cho thấy những vấn đề có tính hệ thống cần tiếp tục hoàn thiện. Công tác cán bộ phải thận trọng, chặt chẽ nhưng không chậm đổi mới, không khép kín; giữ vững nguyên tắc, đồng thời phát hiện, rèn luyện, đánh giá và sử dụng đúng người, đúng việc, đúng thời điểm.

Quang cảnh gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng cho những chặng đường phát triển mới. Cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý có vị trí rất quan trọng. Nhiều đồng chí trực tiếp tham mưu, điều hành, phối hợp, tổ chức thực hiện ở những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu; đứng ở điểm nối giữa Trung ương và cơ sở, giữa chủ trương và hành động. Tốc độ, chất lượng thực thi nhiệm vụ và khả năng tháo gỡ điểm nghẽn phụ thuộc rất lớn vào năng lực, trách nhiệm của đội ngũ này. Phải thống nhất sâu sắc quy hoạch chỉ là sự ghi nhận của tổ chức đối với triển vọng phát triển của cán bộ tại một thời điểm.

Người phát triển tốt phải được tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng; người còn hạn chế phải được chỉ ra, giúp khắc phục; người chững lại, suy giảm uy tín, né tránh trách nhiệm hoặc vi phạm tiêu chuẩn phải được sàng lọc công tâm, minh bạch, đúng quy định. “Có vào, có ra”, “có lên, có xuống” là để giữ chất lượng đội ngũ và uy tín của Đảng. Mỗi đồng chí phải có thái độ đúng trước sự phân công của tổ chức, không chủ quan, cũng không được nản chí. Cách ứng xử khi được trao quyền và khi chưa được trao quyền là phép thử bản lĩnh, kỷ luật, văn hóa và danh dự của người cán bộ.

Khẳng định các quy định của Đảng đã xác định khá đầy đủ tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không để tiêu chuẩn chỉ nằm trên hồ sơ, phải biến tiêu chuẩn thành hành vi lãnh đạo hằng ngày và kết quả thực tế. Cán bộ diện Ban Bí thư quản lý phải biết nhìn xa, nghĩ sâu, nhận diện xu thế, dự báo cơ hội, rủi ro và đặt lĩnh vực mình phụ trách trong tổng thể phát triển đất nước; biết làm việc trong tập thể, phối hợp trong hệ thống, dùng người và phát triển người kế cận; cụ thể hóa chủ trương, theo sát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và từ thực tiễn đề xuất điều chỉnh khi cần. Các đồng chí đang giữ vị trí cấp phó không thụ động chờ giao việc, không né tránh trách nhiệm, không vượt vai, lấn quyền; tham mưu thẳng thắn, có căn cứ; khi tập thể đã quyết định thì phải nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh việc học tập suốt đời. Cán bộ lãnh đạo không nhất thiết là chuyên gia mọi lĩnh vực, nhưng phải đủ hiểu biết để đặt đúng câu hỏi, chọn đúng người, quyết định đúng và kiểm tra đúng; phải nâng cao năng lực số, ngoại ngữ, tư duy liên ngành, quản trị rủi ro, truyền thông chính sách và hội nhập. Cán bộ không né việc khó để giữ hồ sơ đẹp; không chọn an toàn bằng cách không quyết định; nhưng dám làm phải trên cơ sở động cơ trong sáng, có kiểm soát rủi ro và sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Yêu cầu đổi mới mạnh mẽ việc quản lý, rèn luyện và sử dụng cán bộ sau quy hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, quy hoạch chỉ có ý nghĩa khi gắn với một quá trình quản lý, rèn luyện, giao việc, đánh giá và sử dụng liên tục. Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan quản lý phải thường xuyên nắm phẩm chất, kết quả công tác, uy tín, chiều hướng tiến bộ, những mặt còn hạn chế và khả năng đáp ứng yêu cầu cao hơn của từng đồng chí. Coi giao việc, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển là công cụ chủ yếu để hình thành, kiểm nghiệm năng lực; căn cứ điểm mạnh, hạn chế và hướng phát triển của từng người để giao việc có sức thử thách; thiếu gì học nấy, yếu gì rèn nấy, cần trải nghiệm ở đâu thì bố trí ở đó. Giao việc khó phải đi với giao đủ thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện cần thiết.

Các đồng chí cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý dự gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Đánh giá cán bộ phải được thực hiện phải thường xuyên, khách quan, đa chiều; lấy kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể và uy tín làm căn cứ; gắn kết quả cá nhân với kết quả tập thể nhưng phân định rõ trách nhiệm. Nguồn quy hoạch không khép trong một cơ quan, ngành, địa phương hay nhóm quan hệ; phải chủ động tìm người có đức, có tài, có khát vọng, có kết quả nổi trội từ cơ sở, địa bàn khó, lĩnh vực mới. Phải bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng, dám đổi mới vì lợi ích chung; kiên quyết ngăn chặn chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền.

Quán triệt ngay sau hội nghị phải có việc làm và những chuyển biến cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện báo cáo, rà soát quy định, cơ chế và cách tổ chức thực hiện liên quan đến cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý; nghiên cứu hoàn thiện đồng bộ, liên thông các quy định về đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng và sàng lọc cán bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu định kỳ gặp gỡ, giao nhiệm vụ, kiểm tra kết quả, lắng nghe tâm tư, tháo gỡ khó khăn..., không để cán bộ trong quy hoạch bị bỏ quên, sử dụng không đúng sở trường. Từng cấp ủy, cơ quan quản lý cụ thể hóa kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giao việc, luân chuyển cán bộ gắn với nhiệm vụ, chức danh được quy hoạch.

Mỗi đồng chí dự gặp mặt tự xây dựng hoặc rà soát chương trình rèn luyện, không chờ cơ quan nhắc việc; tự hỏi đã giải quyết việc khó nào, cơ quan, đơn vị tốt lên ở đâu. Điều quan trọng không phải các đồng chí được quy hoạch vào vị trí nào, mà ở vị trí hôm nay đã làm gì để xứng đáng với trách nhiệm cao hơn ngày mai.