Tổng duyệt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026

Sáng 7/10, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh tổ chức tổng duyệt các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026.

﻿ Quang cảnh hội nghị.

Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố là cuộc diễn tập lớn với nhiều thành phần, nhiều lực lượng, nhiều loại vũ khí trang bị tham gia; tính hiệp đồng giữa các lực lượng đòi hỏi phải chặt chẽ, cụ thể. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, 7 vấn đề huấn luyện, thực hiện 21 nội dung vận hành cơ chế, 10 nội dung thực hành, thực binh; 1 nội dung xử trí trên sa bàn.

Các đại biểu tham dự.

Ban Tổ chức diễn tập đã lựa chọn những nội dung chủ yếu, cốt lõi để tổ chức tổng duyệt làm cơ sở rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung bảo đảm cho diễn tập chính thức đạt được mục đích yêu cầu đề ra như: Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; thực hiện lệnh động viên Cục bộ của Chủ tịch nước; Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban Chỉ đạo 35 Thành uỷ triển khai nhiệm vụ; HĐND thành phố tổ chức kỳ họp chuyên đề ra Nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến; thực hiện Lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước.

Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; thực hiện lệnh động viên cục bộ của Chủ tịch nước.

Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Hội nghị Ban Chỉ đạo 35 Thành uỷ triển khai nhiệm vụ.

HĐND thành phố tổ chức kỳ họp chuyên đề ra Nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến; thực hiện Lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước.

Cuộc tổng duyệt diễn tập các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ là bước rất quan trọng để kiểm tra thực chất những nội dung chuẩn bị, đồng thời phát hiện những vấn đề còn bất cập để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung bảo đảm cho diễn tập chính thức từ 13/10 đến ngày 15/10/2026.