Trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì và trao quyết định tại buổi lễ.

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quyết định thăng quân hàm Thượng tướng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện cùng những đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Quang Đạo trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Quyết định cũng khẳng định niềm tin của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam; là sự giao phó trọng trách lớn hơn đối với đồng chí Lê Quang Đạo trong việc cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Thượng tướng Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Lê Quang Đạo tiếp tục nêu cao truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao chất lượng công tác, cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy nhanh lộ trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Đạo bày tỏ niềm vinh dự và khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu gương người cán bộ, đảng viên, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.