Trao Nhà đồng đội tặng gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 25/9, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Trung đoàn 244 (Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh) phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phường Việt Hưng tổ chức khánh thành, bàn giao Nhà đồng đội tặng gia đình đồng chí Đoàn Mạnh Văn, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Quyết định số 740 ngày 12/5/2026 của Quân khu 3 về hỗ trợ xây dựng “Nhà Đồng đội” năm 2026 và Kế hoạch số 782 ngày 20/9/2026 của Trung đoàn 244, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Việt Hưng rà soát, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức khởi công xây dựng nhà cho gia đình đồng chí Đoàn Mạnh Văn từ ngày 20/5/2026.

Sau gần 5 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 150m², tổng kinh phí đầu tư hơn 900 triệu đồng, cơ bản hoàn thành theo đúng yêu cầu. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 hỗ trợ 60 triệu đồng; gia đình tự tích lũy 440 triệu đồng; họ hàng nội, ngoại hỗ trợ 200 triệu đồng; số còn lại 200 triệu đồng do gia đình vay ngân hàng và được anh em, bạn bè hỗ trợ.

Gia đình đồng chí Đoàn Mạnh Văn vui mừng khi nhận 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà đồng đội từ Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Trong quá trình xây dựng, Trung đoàn 244 thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, phân công nhiệm vụ phù hợp để đồng chí Văn có điều kiện tham gia thực hiện công trình. Mặc dù gặp khó khăn do thời tiết mưa nhiều, kinh phí hạn hẹp, đơn vị ở xa gia đình và đồng chí Văn phải thực hiện nhiệm vụ đột xuất, công trình vẫn được hoàn thành nhờ sự nỗ lực của gia đình cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương.

Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình đồng chí Đoàn Mạnh Văn ổn định cuộc sống mà còn thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 nói chung và lực lượng vũ trang thành phố Quảng Ninh nói riêng đối với quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.