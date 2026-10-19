Từ cáo buộc thổi phồng doanh thu đến những quả chuối bơm hơi: Nhìn lại trào lưu kỳ lạ tại Man City giữa bê bối

Trong bối cảnh Manchester City đối mặt với bê bối tài chính nghiêm trọng, người hâm mộ đội bóng đã làm sống lại một trào lưu độc đáo từ gần 40 năm trước: mang những quả chuối bơm hơi khổng lồ đến sân vận động để cổ vũ đội nhà.

Một cổ động viên Manchester City cầm quả chuối bơm hơi trước trận đấu giữa Manchester City và Ipswich Town tại Giải Ngoại hạng Anh, ở thành phố Manchester, Anh, ngày 17/10/2026. Ảnh: AP

Sau trận đấu, ngôi sao Phil Foden của Manchester City xuất hiện trước các phóng viên với chiếc micro trên một tay và một quả chuối bơm hơi khổng lồ trên tay còn lại. Tiền vệ người Anh liên tục mỉm cười trong các cuộc phỏng vấn.

Đây là thời điểm khó khăn đối với Foden và các đồng đội, khi một ủy ban độc lập kết luận Manchester City đã vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính. Vụ việc trở thành một trong những bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Trước tình hình này, người hâm mộ Man City lựa chọn cách thể hiện tinh thần đoàn kết, sự phản kháng và cả óc hài hước. Những quả chuối bơm hơi trở thành biểu tượng cho thái độ ấy.

Trào lưu từ những năm 1980

Trong trận Man City thắng Ipswich 3-2 tại Giải Ngoại hạng Anh hôm 17/10, hàng loạt cổ động viên mang theo những quả chuối bơm hơi, tạo nên khung cảnh đặc biệt trên các khán đài sân Etihad.

Hình ảnh này gợi nhớ trào lưu từng xuất hiện vào cuối những năm 1980, thời điểm Man City chưa nhận nguồn đầu tư từ Abu Dhabi và thường xuyên lên xuống giữa 2 hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh. Khi đó, đội bóng vẫn thi đấu trên sân nhà cũ Maine Road.

Man City từng sở hữu tiền đạo Imre Varadi, cầu thủ rất được người hâm mộ yêu mến. Không rõ vì lý do gì, các cổ động viên đặt cho anh biệt danh thân mật “Imre Banana” (Imre Chuối).

Các cầu thủ Manchester City ăn mừng sau khi Erling Haaland ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận gặp Ipswich Town tại Giải Ngoại hạng Anh, ở thành phố Manchester (Anh), ngày 17/10/2026. Ảnh: AP

Nhiều người cho rằng biệt danh này chính là nguồn gốc của trào lưu mang chuối bơm hơi khổng lồ đến sân cổ vũ Man City. Trào lưu bắt đầu từ mùa giải 1987-1988 khi Man City phải thi đấu ở giải hạng hai sau khi xuống hạng. Những quả chuối bơm hơi khi ấy giúp người hâm mộ tạo không khí vui vẻ, giảm bớt sự thất vọng trước thành tích không tốt của đội bóng.

Gần 40 năm sau, những quả chuối bơm hơi lại xuất hiện với số lượng lớn trên khán đài, đúng lúc Man City trải qua một giai đoạn khó khăn khác. Trong khi đội bóng tiếp tục theo đuổi thủ tục kháng cáo phán quyết về sai phạm tài chính, các cổ động viên tìm đến sự hài hước để đối diện với tình cảnh đáng lo ngại.

“Tôi luôn mang theo một quả chuối như thế này mỗi khi đến sân”, Phil Foden, người hâm mộ Man City từ nhỏ, chia sẻ khi ôm quả chuối bơm hơi trong cuộc phỏng vấn sau trận gặp Ipswich, trận đấu mà anh cũng ghi bàn.

Huấn luyện viên Maresca hưởng ứng trào lưu

Huấn luyện viên Man City Enzo Maresca trước đây không biết đến truyền thống mang chuối bơm hơi của cổ động viên đội bóng. Ông lần đầu chứng kiến hình ảnh này trong trận Man City thắng Liverpool 3-0 vào tuần trước. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của đội bóng sau khi ủy ban độc lập công bố phán quyết gây chấn động liên quan đến những sai phạm tài chính.

Dù Man City đang đối mặt với tình hình nghiêm trọng, chiến lược gia người Italy vẫn nhìn nhận trào lưu này theo hướng tích cực và khuyến khích người hâm mộ tiếp tục mang chuối bơm hơi đến trận gặp Ipswich.

“Tôi nghĩ điều đó tạo nên bầu không khí tuyệt vời cho người hâm mộ và tất cả mọi người có mặt trên sân vận động”, ông Maresca chia sẻ.

Huấn luyện viên Maresca cho biết cả 4 người con của ông cũng hưởng ứng trào lưu này và đã hỏi liệu chúng có thể mang những quả chuối bơm hơi đến sân trong trận gặp Ipswich hay không.

Hình ảnh cổ động viên Manchester City mang chuối bơm hơi đến sân và làm sống lại trào lưu sau gần 40 năm cho thấy tình yêu bền bỉ và sự gắn bó sâu sắc của người hâm mộ với đội bóng. Từ những năm 1980, khi Man City liên tục lên xuống hạng, đến thời kỳ giành nhiều danh hiệu và hiện nay phải đối mặt với bê bối tài chính nghiêm trọng, các cổ động viên vẫn sát cánh cùng đội bóng.

Những quả chuối bơm hơi không chỉ mang lại tiếng cười trên khán đài mà còn gợi nhớ lịch sử, truyền thống và những năm tháng thăng trầm của câu lạc bộ. Qua đó, người hâm mộ thể hiện tinh thần lạc quan, sự đoàn kết và tình yêu bóng đá không chỉ gắn với chiến thắng hay danh hiệu, mà còn được thử thách trong những thời điểm khó khăn nhất.