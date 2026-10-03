Man City chính thức kháng cáo phán quyết vi phạm quy định tài chính

Manchester City ngày 2/10 xác nhận đã chính thức nộp đơn kháng cáo đối với phán quyết của Uỷ ban độc lập kết luận câu lạc bộ vi phạm trên quy mô lớn các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh trong giai đoạn 2009-2018.

Logo của Manchester City trên cột cờ góc, trước một trận đấu Ngoại hạng Anh. Ảnh: AP.

Man City cho rằng phán quyết có những sai sót trọng yếu về pháp luật, nguyên tắc và sự thật, đồng thời tiếp tục khẳng định câu lạc bộ vô tội trước các cáo buộc. Đơn kháng cáo được nộp tối 1/10, trước thời hạn chót ngày 2/10.

Ngoại hạng Anh xác nhận Man City đã kháng cáo quyết định của Uỷ ban độc lập. Theo quy định của giải, một hội đồng kháng cáo mới gồm ba thành viên sẽ được thành lập, trong đó ít nhất một người từng giữ chức vụ tư pháp.

Phiên điều trần kháng cáo sẽ được tổ chức trong vòng 12 tuần kể từ ngày đơn được nộp và không được kéo dài quá năm ngày liên tiếp. Hội đồng kháng cáo có quyền chấp nhận, bác bỏ đơn hoặc đưa ra quyết định khác nếu thấy phù hợp.

Man City hiện chưa bị áp dụng hình phạt. Theo Ngoại hạng Anh, các biện pháp có thể gồm khiển trách, phạt tiền, trừ điểm hoặc trong trường hợp nghiêm trọng nhất là loại khỏi giải đấu. Bất kỳ án phạt nào cũng sẽ được xem xét trong một phiên điều trần riêng và được giữ kín. Hiện chưa rõ liệu hình phạt có thể được áp dụng trước khi có kết quả kháng cáo hay không.

Vụ việc bắt đầu từ năm 2018 và bước sang giai đoạn mới vào ngày 29/9, khi Ngoại hạng Anh công bố phán quyết cho rằng Man City vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của giải trong gần một thập kỷ. Ủy ban điều tra kết luận Man City đã làm tăng doanh thu trên sổ sách hơn 1 tỷ USD trong giai đoạn 2009-2018 thông qua các thỏa thuận thương mại mà Ngoại hạng Anh mô tả là “giả tạo”, qua đó né tránh các quy định công bằng tài chính và mở rộng khả năng chi tiêu cho đội hình.

Theo phán quyết, Man City vi phạm gần như toàn bộ hơn 115 cáo buộc được đưa ra, gồm 80 vi phạm liên quan đến tài chính trong giai đoạn 2009-2018 và 35 vi phạm từ năm 2018-2023 do không hợp tác với quá trình điều tra.

Một nội dung nhiều khả năng sẽ trở thành trọng tâm kháng cáo là nguồn tiền đứng sau các hợp đồng tài trợ tại Abu Dhabi. Ủy ban kết luận các nhà tài trợ tại Abu Dhabi thực tế chỉ chi 119,25 triệu bảng Anh trong tổng số 949,94 triệu bảng Anh được ghi nhận trong tài khoản của câu lạc bộ, trong khi phần còn lại khoảng 830,69 triệu bảng Anh được cho là do Abu Dhabi United Group, công ty của Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, chi trả.

Man City bác bỏ kết luận này và cho rằng không phần nào trong các hợp đồng được Abu Dhabi United Group tài trợ. Câu lạc bộ lập luận rằng chính quyền Abu Dhabi mới là bên thỉnh thoảng hỗ trợ thêm kinh phí, nhưng Uỷ ban độc lập đã bác bỏ cách giải thích đó.

Ngày 2/10, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) lần đầu lên tiếng về vụ việc, cho rằng phán quyết của ủy ban độc lập có những hệ quả đáng kể đối với tính toàn vẹn của bóng đá Anh. FA cho biết đang xem xét quyết định và các tác động liên quan, đồng thời sẽ có hành động nếu cần thiết.

Vụ Man City hiện là một thủ tục kỷ luật trong bóng đá, không phải cuộc điều tra hình sự. Tuy nhiên, ngày 1/10, một ủy ban nghị sĩ liên đảng đã đề nghị Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HMRC) xem xét các kết luận của Uỷ ban độc lập để xác định liệu có vấn đề nào liên quan đến thuế cần được kiểm tra thêm hay không.

Chính phủ Anh cũng đã làm rõ lập trường về vụ việc. Văn phòng Thủ tướng cho biết phán quyết được xem là nghiêm trọng và nhấn mạnh rằng không ai được đứng trên các quy định. Chính phủ đồng thời khẳng định nếu hành vi sai trái được xác lập, những người chịu trách nhiệm phải đối mặt với hậu quả phù hợp, trong khi quy trình độc lập vẫn đang tiếp diễn.