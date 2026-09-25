Các giải bóng đá hàng đầu châu Âu kêu gọi cải tổ FIFA

Giải Ngoại hạng Anh cùng các giải VĐQG hàng đầu của Tây Ban Nha, Italy và Đức ngày 25/9 kêu gọi cải tổ cơ chế quản trị của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), gia tăng sức ép đối với Chủ tịch Gianni Infantino sau kế hoạch thất bại nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân vào hoạt động thương mại của World Cup. Bốn giải đấu cho rằng vấn đề của FIFA không chỉ nằm ở một cá nhân mà liên quan tới cách quyền lực được phân bổ và kiểm soát trong tổ chức.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Ảnh: AP.

Trong tuyên bố chung, bốn giải đấu cho rằng bóng đá đã chứng kiến “một trong những vụ lạm dụng quyền lực lớn nhất trong lịch sử FIFA”, đồng thời cáo buộc Chủ tịch Infantino thúc đẩy những ý tưởng mang tính khai thác thương mại thay vì ngăn chặn chúng.

Các giải đấu không đi xa như Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), vốn đã công khai kêu gọi ông Infantino từ chức, nhưng chỉ trích mạnh xu hướng mở rộng quyền lực và hoạt động của FIFA.

“Những nền tảng lâu đời của bóng đá trong những năm gần đây đã bị đe dọa bởi một vấn đề cơ bản về quản trị. Đây là lúc phải quyết định không chỉ ai sẽ lãnh đạo FIFA mà còn FIFA cần được lãnh đạo như thế nào” - tuyên bố nêu rõ.

Ngoại hạng Anh cùng các giải hàng đầu của Tây Ban Nha, Italy và Đức đều là thành viên của Hiệp hội các Giải bóng đá chuyên nghiệp châu Âu (European Leagues). Tổ chức này từng gửi khiếu nại chính thức lên Ủy ban châu Âu năm 2023 liên quan những tiêu chuẩn quản trị mà họ cho là lạm dụng quyền lực của FIFA.

Sức ép gia tăng sau khi FIFA từ bỏ đề xuất thành lập công ty trị giá 20 tỷ USD mang tên FIFA Forward Enterprise, dự kiến điều hành hoạt động thương mại của World Cup cùng các nhà đầu tư tư nhân, trong đó có gia đình Kushner. Kế hoạch được công khai hồi tháng 7 và nhanh chóng vấp phải phản ứng từ bên trong FIFA cũng như nhiều liên đoàn bóng đá quốc gia.

Một số liên đoàn sau đó tuyên bố mất niềm tin vào ông Infantino. FIFA đã xin lỗi về những sai sót trong quá trình xử lý kế hoạch và cam kết bảo đảm những vấn đề tương tự không lặp lại, nhưng làn sóng chỉ trích vẫn tiếp tục.

Bốn giải đấu cho rằng các ứng cử viên trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA sắp tới cần đưa ra chương trình cải cách căn bản.

“Vấn đề quản trị của FIFA vượt xa vai trò của một cá nhân. Câu hỏi rộng hơn là liệu Chủ tịch FIFA có nên đồng thời nắm quyền lực về quản lý, thương mại và chính trị mà không có các cơ chế kiểm soát và cân bằng hiệu quả hay không” - tuyên bố nêu.

FIFA cho biết ông Infantino vẫn có kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ cuối cùng trong cuộc bầu cử năm tới, qua đó có thể tiếp tục giữ chức đến năm 2031. Ông đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi trở thành Chủ tịch FIFA cách đây 10 năm.

Tuyên bố của bốn giải đấu được đưa ra chỉ vài ngày trước khi tổ chức Các CLB bóng đá châu Âu (European Football Clubs) họp tại Copenhagen, Đan Mạch. Hạn chót để các ứng cử viên đăng ký tranh cử chức Chủ tịch FIFA là ngày 18/11, đúng bốn tháng trước cuộc bỏ phiếu tại Morocco.