Haaland tiếp tục ghi bàn, Man City nối dài mạch thắng giữa bê bối tài chính

Bê bối tài chính đang bao trùm Manchester City (Man City) không ảnh hưởng đến thành tích của đội bóng tại Giải Ngoại hạng Anh, cũng như khả năng săn bàn của tiền đạo Erling Haaland. Trong trận đấu trên sân nhà ngày 17/10, trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ mang theo những quả chuối bơm hơi, Man City đánh bại Ipswich với tỷ số 3-2, trở thành đội bóng thứ 3 trong lịch sử Ngoại hạng Anh toàn thắng cả 7 trận mở màn mùa giải.

Các cầu thủ Manchester City ăn mừng sau khi Erling Haaland ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận gặp Ipswich Town tại Giải Ngoại hạng Anh, ở thành phố Manchester (Anh), ngày 17/10/2026. Ảnh: AP

Haaland lập cú đúp, nâng tổng số bàn thắng lên 8 và tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Man City tại Ngoại hạng Anh, xen giữa hai trận đấu là thất bại 2-4 trước Paris Saint-Germain (PSG) tại Champions League.

Chuỗi kết quả tích cực diễn ra sau khi ban tổ chức Ngoại hạng Anh kết luận Man City có những sai phạm tài chính nghiêm trọng trong gần một thập kỷ. Phán quyết này có nguy cơ ảnh hưởng đến vị thế của Man City tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Tuy nhiên, câu lạc bộ tiếp tục bác bỏ các cáo buộc và đã nộp đơn kháng cáo.

Huấn luyện viên Enzo Maresca cho rằng những khó khăn ngoài sân cỏ càng thúc đẩy tinh thần đoàn kết của toàn đội.

Trước trận gặp Ipswich, nhiều cổ động viên Man City mang theo những quả chuối bơm hơi, gợi nhớ hình ảnh quen thuộc trên khán đài những năm 1980, khi đội bóng trải qua giai đoạn khó khăn. Người hâm mộ cũng đồng loạt la ó khi ban tổ chức phát bài nhạc hiệu Ngoại hạng Anh trước giờ bóng lăn.

“Người hâm mộ, câu lạc bộ và các cầu thủ, tất cả chúng tôi đều đoàn kết trên chặng đường này”, huấn luyện viên Maresca khẳng định.

Trong hiệp 1, một số cổ động viên trên sân Etihad còn hô vang khẩu hiệu “Going down with the City” (Dù xuống hạng vẫn cùng Man City), thể hiện sự ủng hộ dành cho đội bóng.

Chiến thắng giúp Man City nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai Arsenal lên 6 điểm. Arsenal sẽ làm khách trên sân Nottingham Forest vào ngày 18/10.

Haaland gặp vấn đề về thể lực

Dù lập cú đúp, Haaland khiến người hâm mộ lo lắng khi tập tễnh rời sân sau trận đấu. Tiền đạo Antoine Semenyo, người vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2, cũng gặp tình trạng tương tự.

Ở những phút cuối, Ipswich ghi bàn thắng thứ 2 trong thời gian bù giờ và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Man City.

Huấn luyện viên Maresca cho biết Haaland gặp vấn đề ở bàn chân sau một pha va chạm cuối trận, nhưng tiền đạo người Na Uy không quá lo ngại.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Tôi đã hỏi Haaland và cậu ấy nói rằng mình vẫn ổn. Hy vọng chấn thương không nghiêm trọng”, ông Maresca cho biết.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italy nhận định chấn thương của Semenyo có thể đáng lo ngại hơn.

Man City toàn thắng 7 trận mở màn

Với chiến thắng trước Ipswich, Enzo Maresca trở thành huấn luyện viên đầu tiên giành chiến thắng trong cả 7 trận đầu tiên dẫn dắt một đội bóng tại Ngoại hạng Anh.

“Tôi không nghĩ chúng tôi có thể thắng cả 7 trận. Tuy nhiên, toàn đội đang làm việc rất tốt”, ông Maresca chia sẻ.

Nhà cầm quân này tiếp quản Man City từ Pep Guardiola trước khi mùa giải khởi tranh.

Trước Man City, chỉ có Chelsea năm 2005 và Liverpool năm 2019 giành ít nhất 7 chiến thắng liên tiếp từ đầu mùa giải Ngoại hạng Anh. Cả hai đội bóng sau đó đều đăng quang ngôi vô địch.