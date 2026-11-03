Lấy ý kiến về kết quả rà soát và đề xuất giải pháp xử lý bất cập của pháp luật

Chiều 3/11, tại TP Quảng Ninh, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến về kết quả rà soát và đề xuất giải pháp xử lý các vướng mắc, bất cập của pháp luật có tính hệ thống, liên ngành khu vực miền Bắc.

Đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu tại hội thảo.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật với mục tiêu không chỉ là việc kiểm đếm văn bản mà phải là "cuộc kiểm kê chất lượng thể chế quốc gia" nhằm hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hiện, các cơ quan đang tiếp tục hoàn thiện, cập nhật kết quả, lấy ý kiến tổng rà soát, làm cơ sở xây dựng báo cáo của Chính phủ về kết quả, giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 30/11/2026.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đề xuất, kiến nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định chồng chéo giữa các Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... tạo khung pháp lý đồng bộ; hoàn thiện văn bản dưới Luật nhằm hướng dẫn chi tiết, cụ thể đối với hoạt động đầu tư công trình trên đất nông, lâm, ngư nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hoá thủ tục hành chính; áp dụng cơ chế quỹ đất sạch dành cho nhà ở xã hội; bổ sung chính sách hỗ trợ đối với nhà ở lưu trú cho công nhân ngành Than; hoàn thiện khung pháp lý cho bất động sản du lịch, công nghiệp thế hệ mới; nghiên cứu xây dựng quy định cơ chế quyết toán quyền khai thác khoáng sản...

Quang cảnh hội thảo.

Các ý kiến tham gia tại hội thảo sẽ góp phần kiểm chứng, bổ sung và hoàn thiện kết quả rà soát; đồng thời làm rõ hơn cơ sơ pháp lý, thực tiễn và lộ trình xử lý đối với từng nhóm vướng mắc, bất cập có tính hệ thống, liên ngành. Đây là nguồn thông tin quan trọng để Bộ Tư pháp tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp; bảo đảm tính tổng thể, thống nhất của hệ thống pháp luật, khắc phục những điểm nghẽn về thể chế.