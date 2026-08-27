Vì hạnh phúc Nhân dân

Từ khi ra đời, Đảng ta luôn lấy ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đề cao khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nhấn mạnh yếu tố “hạnh phúc”, “chỉ số hạnh phúc” của nhân dân. Tại Quảng Ninh, “nhân dân hạnh phúc” được xác định là một trong 6 giá trị đặc trưng, trở thành kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi hành động. Với tư duy đổi mới, tầm nhìn xa và sự kiên định trong hành động, Quảng Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa chỉ số hạnh phúc trở thành “thước đo” chính xác nhất cho mọi thành quả phát triển.

Quan điểm vì hạnh phúc nhân dân được thể hiện rõ trong cách tỉnh dành nguồn lực cho giáo dục. Với quan điểm xuyên suốt, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho phát triển bền vững, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, tạo hành lang pháp lý để triển khai các chính sách vượt trội, phù hợp điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách địa phương. Với khoảng 800 tỷ đồng được bố trí mỗi năm học, hệ thống 10 chính sách giáo dục đặc thù của Quảng Ninh đang tạo nên mạng lưới hỗ trợ toàn diện cho hơn 539.000 lượt người học và nhà giáo. Các chính sách bao quát từ chăm sóc dinh dưỡng, miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn đến bồi dưỡng nhân tài, các quyết sách được thiết kế đồng bộ. Mục tiêu là bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc và tạo điều kiện học tập, đồng thời phát triển đội ngũ nhà giáo, thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, phát triển giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng nhân tài; hướng tới xây dựng một nền giáo dục công bằng, chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện con người”.

Cùng với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, chăm sóc sức khỏe được Quảng Ninh xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Trong định hướng phát triển chung của tỉnh, đầu tư cho y tế là một trong những nền tảng để nâng cao chất lượng sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân và duy trì nguồn nhân lực bền vững. Do đó, tỉnh xác định và triển khai từng bước xây dựng ngành Y tế Quảng Ninh đổi mới theo hướng hiện đại, thông minh và nhân văn, kiên định quan điểm lấy sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo. Mục tiêu không chỉ là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn hướng tới xây dựng một hệ thống y tế vận hành hiệu quả, gần dân hơn. Những quyết sách được triển khai bài bản thời gian qua đang tạo nền tảng để ngành Y tế thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ y tế kỹ thuật cao của cả nước trong giai đoạn 2025-2030. Một hệ thống y tế đồng bộ, lấy phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu làm nền tảng, gắn với phát triển điều trị chuyên sâu sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống, tăng sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho Quảng Ninh phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Hạnh phúc của nhân dân không chỉ được đo bằng điều kiện vật chất. Một cuộc sống có chất lượng còn cần một môi trường văn hóa lành mạnh, nơi các giá trị truyền thống được gìn giữ, những chuẩn mực tốt đẹp được bồi đắp và mỗi người có cơ hội hưởng thụ, sáng tạo các giá trị văn hóa.

Suốt chặng đường phát triển, đời sống văn hóa ở Quảng Ninh không ngừng được bồi đắp và nâng cao, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy hài hòa với xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh và hình thành cốt cách con người Quảng Ninh năng động, nghĩa tình.

Đời sống văn hóa ngày càng phong phú không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự gắn kết cộng đồng và khẳng định bản sắc riêng của Vùng mỏ. Đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng để vun đắp hệ giá trị Quảng Ninh: “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”.

Một xã hội hạnh phúc không chỉ được tạo nên bởi những chỉ tiêu kinh tế mà còn được hình thành từ sự an tâm của người dân trong cuộc sống thường nhật, từ cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe đến đời sống tinh thần và khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ.

Không gian lễ hội sôi động tại phố đi bộ VUI-Fest Hạ Long (phường Bãi Cháy).

Với quan điểm “không ngừng chăm lo cho an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Quảng Ninh luôn là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện chính sách vì hạnh phúc nhân dân. Qua đó góp phần tăng cường mối đại đoàn kết toàn dân, cùng chung tay xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, nhân văn, để mọi người được hưởng thành quả từ sự phát triển của tỉnh.

Quảng Ninh đang từng bước tạo dựng một nền an sinh toàn diện, bao trùm. Điểm đáng chú ý là mỗi chính sách không chỉ hướng tới giải quyết một khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để người dân yên tâm học tập, lao động, chăm sóc sức khỏe và vươn lên trong cuộc sống.

Hạnh phúc vì thế không phải một khái niệm xa vời mà được hình thành từ những điều rất cụ thể. Đó là khi mỗi người có cơ hội tiếp cận giáo dục; khi sức khỏe được quan tâm; khi những nhóm còn khó khăn nhận được sự hỗ trợ cần thiết; khi đời sống tinh thần ngày càng phong phú; và quan trọng hơn, khi mỗi người cảm nhận được mình đang được đồng hành trong quá trình phát triển của quê hương.

Bởi vậy, chăm lo cho hạnh phúc nhân dân cần được thực hiện bằng những hành động cụ thể, liên tục và đồng bộ. Đó là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên định trong quan điểm, đổi mới trong cách làm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Buổi luyện tập của Đội văn nghệ người cao tuổi khu phố Liên Hòa 8 (phường Liên Hòa).

Quảng Ninh là vùng đất chứa đựng đậm đặc trầm tích lịch sử, giá trị văn hóa, giàu bản sắc, cốt cách riêng có, với sự quyện chặt giữa yếu tố địa - tự nhiên với các yếu tố địa - chính trị, kinh tế, văn hóa. Những giá trị ấy trở thành tài sản vô giá của các thế hệ người Quảng Ninh, là cội nguồn sức mạnh trên hành trình xây dựng và bảo vệ quê hương. Từ nền tảng đó, hình ảnh Quảng Ninh được định hướng trở thành một điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện; đồng thời hình thành cốt cách con người Quảng Ninh năng động, sáng tạo, hào sảng, văn minh.

Trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu “nhân dân hạnh phúc”, Quảng Ninh đang từng bước xây dựng một nền an sinh toàn diện, mở rộng cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa và tạo điều kiện để người dân vươn lên. Mỗi chính sách, mỗi nguồn lực được đầu tư cho con người đều góp phần cụ thể hóa quan điểm phát triển lấy hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm.

Hạnh phúc vì thế không chỉ là kết quả cần hướng tới mà còn là động lực để Quảng Ninh tiếp tục đổi mới. Đưa “nhân dân hạnh phúc” trở thành một giá trị đặc trưng cũng là cách Quảng Ninh xác lập một thước đo phát triển mang tính lâu dài: phát triển để phục vụ con người, để mọi người dân được tham gia, được đóng góp và được thụ hưởng. Đó là nền tảng để tỉnh tiếp tục vun đắp niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và cùng chung tay kiến tạo một Quảng Ninh ngày càng đáng sống, đáng tự hào.

Thực hiện: Khánh Đan

Trình bày: Hùng Sơn