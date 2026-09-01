Xây dựng thành phố hạnh phúc

Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội. Dấu mốc lịch sử này không chỉ mở ra vị thế mới, mà còn đặt ra sứ mệnh lớn hơn cho Quảng Ninh, đó là xây dựng một đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc, hướng tới sự phát triển bền vững và hạnh phúc của nhân dân.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, TP Quảng Ninh được thành lập với diện tích hơn 6.231 km², dân số hơn 1,5 triệu người, gồm 30 phường, 22 xã và hai đặc khu Vân Đồn, Cô Tổ. Quảng Ninh trở thành thành phố là kết quả của một quá trình xây dựng, kế thừa và phát triển qua nhiều nhiệm kỳ, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cùng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Ngày 1/9/2026 mở ra một chặng đường mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Quảng Ninh trong công tác quản trị và phát triển, đó là phải biến không gian phát triển rộng lớn hơn thành những cơ hội thiết thực, biến sức mạnh kinh tế thành chất lượng sống và hiệu quả quản trị thành sự hài lòng, niềm tin của người dân.

Cán bộ và nhân dân TP Quảng Ninh hưởng ứng chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước".

Thực tế cho thấy, Quảng Ninh là địa phương duy nhất cả nước vừa có biên giới trên bộ, vừa có biên giới trên biển với Trung Quốc, đồng thời là cửa ngõ ra biển của vùng Đông Bắc. Lợi thế đặc biệt đó mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đòi hỏi một mô hình phát triển phù hợp, không đô thị hóa bằng mọi giá mà phải phát huy thế mạnh riêng của từng khu vực, bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Thành phố mới được định hướng theo cấu trúc “3 cực - 4 chuyển đổi - 5 động lực”. Trong đó, Vân Đồn phát triển kinh tế biển và dịch vụ cao cấp; Móng Cái trở thành trung tâm thương mại biên giới, đô thị kinh tế cửa khẩu; Quảng Yên phát triển công nghiệp và logistics. Các khu vực được kết nối trong không gian “ba hành lang, bốn vùng kinh tế - xã hội và năm trung tâm động lực”, gắn với không gian di sản Yên Tử - Vịnh Hạ Long. Miền núi, biên giới tập trung phát triển kinh tế rừng, nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa các dân tộc. Cô Tô hướng tới kinh tế biển xanh, nuôi biển công nghệ cao và năng lượng sạch.

Cách tiếp cận này không chỉ nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng từng địa bàn mà còn hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị, nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo. Một thành phố rộng lớn chỉ thực sự phát triển khi mọi vùng đất đều có cơ hội vươn lên, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả tăng trưởng và không khu vực nào bị đứng ngoài tiến trình phát triển chung.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: “Phải quyết tâm để xây dựng thành phố Quảng Ninh trở thành một thành phố tiên phong, một thành phố đi đầu, một thành phố mẫu mực trong phát triển toàn diện mọi mặt từ kinh tế, xã hội, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, y tế, bảo đảm giữ vững quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, phải xây dựng Quảng Ninh trở thành một tỉnh có chỉ số hạnh phúc nhất Việt Nam để đảm bảo người dân được sống trong môi trường lành mạnh”.

Một thành phố hạnh phúc trước hết phải là nơi người dân được sống trong môi trường an toàn, trong lành và văn minh; trẻ em được học tập trong những ngôi trường tốt; người dân được chăm sóc sức khỏe kịp thời, chất lượng; người lao động có cơ hội việc làm; các gia đình có điều kiện tiếp cận nhà ở, văn hóa và các chính sách an sinh xã hội. Hiện Quảng Ninh đang nghiên cứu thí điểm các mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”, “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa”, hướng tới chăm lo toàn diện cho trẻ em, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập nhân văn, đồng thời bảo đảm người dân được chăm sóc sức khỏe chủ động, công bằng và hiệu quả. Một thành phố bền vững phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện và trưởng thành; người lao động có cơ hội nâng cao trình độ, thu nhập; người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế được quan tâm, bảo vệ; mỗi gia đình có thể yên tâm về cuộc sống và tương lai.

Xây dựng thành phố hạnh phúc là để thành quả phát triển trở thành thành quả của mỗi người dân, để mỗi người có thể tìm thấy cơ hội, niềm tin và một cuộc sống đáng sống trên chính quê hương mình. Đó cũng là đích đến cao nhất của hành trình xây dựng thành phố Quảng Ninh. Bởi một thành phố có thể được định hình bằng những quy hoạch lớn, những công trình hiện đại và một nền kinh tế năng động, nhưng chỉ có thể tạo dựng giá trị bền vững khi sự phát triển ấy được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống nhân dân.

Ngày 1/9/2026 vì thế không chỉ là ngày Quảng Ninh bước sang một mô hình tổ chức mới, mà còn là điểm khởi đầu cho một chuẩn mực phát triển mới. Ở đó, mỗi quyết sách phải hướng tới con người, mỗi nguồn lực phải được sử dụng hiệu quả và mỗi thành quả tăng trưởng phải tạo thêm cơ hội để người dân vươn lên, để không gian sống ngày càng tốt đẹp.