Nơi nhân dân hạnh phúc

Trong suốt hành trình phát triển, Quảng Ninh luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm đích đến. Từ đó, mỗi chủ trương, chính sách và bước tiến phát triển đều hướng tới mục tiêu để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều hơn những thành quả của sự phát triển.

Những con đường rộng mở từ sức dân

Có những đổi thay hiện hữu ngay trên những con đường quen thuộc mỗi ngày. Một tuyến đường được mở rộng, một cây cầu được xây mới không chỉ giúp đi lại thuận tiện hơn mà còn mở thêm cơ hội giao thương, phát triển. Với người dân, thành quả ấy đôi khi rất đỗi giản dị là con đường đến trường bớt xa, việc vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, hay mỗi ngày trở về nhà trên những tuyến đường khang trang hơn.

Công trình nâng cấp đường tràn Xì Mản Thìn (xã Quảng Tân) được hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Ở xã Quảng Tân, diện mạo các khu dân cư đang từng ngày khởi sắc. Hạ tầng được đầu tư, cảnh quan được chỉnh trang, những tuyến đường mới mở ra không gian sống ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đằng sau những đổi thay ấy là nguồn lực đầu tư của Nhà nước và hơn hết là sự đồng thuận, chung sức của người dân.

Tuyến đường từ chân cầu vượt Trung Sơn đến Trạm Y tế xã Quảng Tân là một trong những công trình như thế. Dài 662m, rộng 7m, cùng hệ thống vỉa hè, chiếu sáng và thoát nước được đầu tư đồng bộ, công trình có tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân trong khu vực. Để tuyến đường sớm được triển khai, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng và các công trình phụ trợ, bàn giao mặt bằng.

Tuyến đường từ chân cầu vượt Trung Sơn đến Trạm Y tế xã Quảng Tân góp phần làm đổi thay diện mạo khu dân cư, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương.

Gia đình ông Ty Văn Cường, người dân thôn Trung Sơn, đã tự nguyện hiến khoảng 30m² đất cùng một số công trình để mở rộng tuyến đường. Ông Cường chia sẻ: “Con đường trước đây nhỏ hẹp, đi lại còn nhiều bất tiện, nay được mở rộng, khang trang hơn, việc đi lại thuận lợi, cảnh quan thôn xóm cũng sáng, xanh và đẹp hơn nên tôi cũng như nhân dân trên địa bàn rất phấn khởi”.

Cũng với mong muốn những con đường quê hương ngày càng rộng mở, tại thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn, chị Đặng Thị Oanh đã tự nguyện hiến hơn 600m² đất để mở rộng tuyến đường thôn. Với người dân vùng cao, đất đai luôn là tài sản quý giá, gắn với cuộc sống và sinh kế của mỗi gia đình. Phần đất gia đình chị Oanh hiến cũng là thành quả được vun đắp qua nhiều năm lao động. Thế nhưng, khi địa phương có chủ trương mở đường, chị không đắn đo nhiều. Chị hiểu rằng, một con đường rộng mở sẽ mang lại thuận lợi cho cả cộng đồng, giúp việc đi lại, giao thương dễ dàng hơn và mở thêm cơ hội cho vùng đất quê hương.

Chị Đặng Thị Oanh được cán bộ xã Hải Sơn tuyên truyền, vận động hiến đất làm đường giao thông.

“Đất thì ai cũng quý, nhưng nếu ai cũng giữ cho riêng mình thì đường sá khó mở rộng được. Mình góp một phần nhỏ để bà con đi lại thuận lợi hơn, con cháu sau này có điều kiện học hành, phát triển tốt hơn thì cũng thấy vui và đáng làm”, chị Oanh chia sẻ.

Chị Đặng Thị Oanh bên phần diện tích đất gia đình tự nguyện hiến để mở rộng tuyến đường.

Từ những phần đất được sẻ chia, những tuyến đường bê tông nối dài qua các thôn, bản dần hiện lên, không chỉ làm đổi thay diện mạo vùng quê thêm khang trang, sạch đẹp mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới. Đường sá thuận tiện hơn, việc đi lại, giao thương hàng hóa cũng trở nên dễ dàng hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Những vùng quê đáng sống

Lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển, Quảng Ninh luôn chú trọng phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, tạo điều kiện để người dân mạnh dạn chuyển đổi, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất mình gắn bó. Bởi mỗi vùng quê đáng sống không chỉ được nhìn từ diện mạo khang trang, mà còn được cảm nhận từ cuộc sống đủ đầy, ấm no của mỗi gia đình.

Mô hình trồng nhãn đường phèn của gia đình ông Nguyễn Văn Thành (khu Trại Lốc, phường An Sinh) đang cho thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Ở phường An Sinh, những mùa quả ngọt đang mang đến thêm niềm vui cho người dân. Từ diện tích hơn 0,5ha đất trước đây trồng lạc kém hiệu quả, gia đình ông Nguyễn Văn Thành, khu phố Trại Lốc, đã mạnh dạn chuyển sang trồng nhãn đường phèn. Nhờ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, được chăm sóc theo hướng hữu cơ, vườn nhãn cho sản lượng khoảng 3,5 tấn quả mỗi vụ. Với giá bán từ 35.000-40.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi khoảng 150-200 triệu đồng. Sản phẩm được thương lái tìm đến tận vườn thu mua, tạo thêm động lực để gia đình tiếp tục nâng cao chất lượng và giá trị cây trồng.

Ông Thành cho biết: Để vườn nhãn đạt năng suất, chất lượng cao, gia đình luôn chú trọng chăm sóc đúng kỹ thuật, từ xử lý ra hoa, điều tiết nước tưới, bón phân, tỉa cành, tạo tán đến phòng trừ sâu bệnh. Gia đình cũng canh tác theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng phân bón hóa học và không dùng thuốc bảo vệ thực vật, nên quả nhãn an toàn, được thị trường ưa chuộng. Ngoài bán quả tươi, nhãn đường phèn còn có thể chế biến thành long nhãn, giúp nâng cao trị cho sản phẩm và tạo ra sản phẩm an toàn.

Ông Nguyễn Văn Thành giới thiệu với lãnh đạo Hội Nông dân phường An Sinh về mô hình trồng nhãn đường phèn của gia đình.

Còn ở xã Ba Chẽ, giữa những triền đồi, gia đình ông Đặng Văn Ba ở thôn Làng Mới cũng đã tìm thấy hướng đi phù hợp từ chính lợi thế quê hương. Năm 2020, nhận thấy điều kiện tự nhiên ở địa phương có nhiều diện tích đồi rừng, nguồn cỏ tự nhiên phong phú, phù hợp để phát triển chăn nuôi dê, ông Ba mạnh dạn đầu tư khoảng 50 triệu đồng mua 17 con dê giống về nuôi. Từ 17 con dê giống ban đầu, đến nay đàn dê đã phát triển được hơn 60 con. Mỗi năm gia đình xuất bán trên 20 con dê thương phẩm, mang lại nguồn thu ổn định.

Để phát triển chăn nuôi theo hướng bài bản, gia đình ông còn đầu tư khoảng 20 triệu đồng xây dựng chuồng trại kiên cố, bảo đảm vệ sinh trong chăm sóc dê sinh sản. Nhờ chăm sóc tốt, mỗi năm đàn dê sinh sản khoảng 30-40 con, tạo nguồn giống ổn định để duy trì và phát triển đàn.

Ông Ba cho biết: Dê nuôi khoảng 10-12 tháng có thể đạt 20-40kg/con, hiện được thương lái thu mua với giá khoảng 160.000 đồng/kg thịt hơi, chủ yếu tiêu thụ tại Cẩm Phả, Mông Dương và Ba Chẽ. Mỗi năm, gia đình xuất bán trên 20 con dê thương phẩm, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng, kinh tế gia đình cũng ngày càng ổn định hơn.

Mô hình chăn nuôi dê của ông Đặng Văn Ba (thôn Làng Mới, xã Ba Chẽ) cho hiệu quả kinh tế cao.

Từ những vườn nhãn trĩu quả ở An Sinh đến đàn dê trên những triền đồi Ba Chẽ, mỗi mô hình là một câu chuyện nhỏ về cách người dân tìm hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Khi những lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên được khai thác hiệu quả, người dân có thêm sinh kế, thu nhập được nâng lên, cuộc sống ngày càng ổn định và có thêm niềm tin vào tương lai.

Không chỉ mang lại nguồn thu cho mỗi gia đình, những mô hình này còn cho thấy sức sống của kinh tế nông thôn đang được khơi dậy từ chính nội lực của người dân. Đó là những người mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chủ động học hỏi, ứng dụng kỹ thuật và tìm kiếm hướng sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường. Từ đó, những vùng quê không ngừng tạo ra những giá trị mới, vừa giữ được nét riêng của mỗi địa phương, vừa mở rộng cơ hội phát triển cho người dân.

Những đổi thay từ mỗi khu dân cư, mỗi gia đình đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho Quảng Ninh - một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ, bước vào chặng đường mới với dấu mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Và trong hành trình ấy, hạnh phúc của nhân dân vẫn là mục tiêu cao nhất, để mỗi bước phát triển đều hướng tới một cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn cho nhân dân.