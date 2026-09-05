Hành trình kiến tạo thành phố hạnh phúc

Ở Quảng Ninh hôm nay, hạnh phúc được cảm nhận từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống. Là khi người dân được chăm sóc sức khỏe, trẻ em được học tập trong môi trường tốt, người lao động có việc làm, có thu nhập và mỗi gia đình được sống trong môi trường an toàn, xã hội phát triển. Đó là thành quả được tạo dựng qua nhiều nhiệm kỳ, đồng thời cũng là nền tảng để Quảng Ninh bước vào hành trình xây dựng thành phố hạnh phúc - nơi sự phát triển được đo bằng chất lượng cuộc sống, bằng nụ cười, sự hài lòng và niềm tin của người dân.

Ông Bùi Hữu Thiềm, khu Hòa Lạc, phường Móng Cái 1 ghi lại khoảnh khắc lịch sử Quốc hội thông qua Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh.

Thành phố hạnh phúc dần hiện hữu

Sớm 18/8, khu Hồng Hà 5 (phường Hạ Long) dường như rộn ràng hơn thường ngày. Bà Mạc Thị Lan cùng những người dân trong khu phố háo hức lên chiếc xe ô tô do khu dân cư bố trí để đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Quảng Ninh) khám, sàng lọc sức khỏe miễn phí. Những người trên chuyến xe đó hầu hết tuổi cao. Có người nhiều năm rồi chưa một lần tầm soát sức khỏe toàn diện; có người ngần ngại vì chân yếu, mắt mờ; cũng có người vẫn giữ thói quen “chưa đau thì chưa cần đi viện”.

Thế nhưng, không khí trên chuyến xe ấy không hề mang sự lo âu của người đi khám bệnh, mà ngập tràn sự sẻ chia, ấm áp. Bà Lan cười nhiều hơn. Bà vui vì lâu rồi mới có một buổi sáng được đi cùng những người hàng xóm, lại được địa phương quan tâm, bố trí xe đưa đón tận nơi, được các y, bác sĩ kiểm tra sức khỏe mà không phải bận tâm đến chi phí.

“Tuổi này rồi, được thành phố, phường, khu phố quan tâm như thế, tôi thấy vui và ấm lòng lắm. Có xe đưa đi, đưa về, lại được bác sĩ khám cẩn thận. Các cụ tuổi cao sức yếu trong khu, không đi lại được còn được bác sĩ đến tận nhà thăm khám, phát thuốc cẩn thận. Chúng tôi thấy mình được chăm lo, cảm thấy ấm lòng lắm. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần như vậy thôi!” - bà Lan chia sẻ, mắt lấp lánh niềm vui.

Với bà Lan cũng như những người dân trên chuyến xe ấy, giá trị lớn nhất không chỉ là được khám bệnh miễn phí mà đó là cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau trong nhịp sống của một thành phố đang ngày càng phát triển.

Ông Bùi Hữu Thiềm, khu Hòa Lạc, phường Móng Cái 1 trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Không giống như niềm vui, hạnh phúc của bà Lan và nhân dân khu phố 5 khi được quan tâm về sức khỏe, niềm vui của ông Bùi Hữu Thiềm (khu Hòa Lạc, phường Móng Cái 1) - người đã gần 80 năm gắn bó với vùng biên giới Móng Cái, là niềm hạnh phúc của một nhân chứng sống từng chứng kiến gần như trọn vẹn những chuyển mình, đổi thay của thành phố.

Từng trải qua những năm tháng gian khó nhất ở vùng biên giới, ông Thiềm hiểu rõ hơn ai hết giá trị của những đổi thay của thành phố hôm nay. Ông nhớ những ngày từ Hạ Long đi Móng Cái phải mất cả ngày đường đi trên những con đường gồ ghề, mưa lũ có thể khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Hạ tầng thiếu thốn từng là một trong những trở ngại lớn nhất đối với đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vậy mà hôm nay, tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái thông suốt đã rút ngắn khoảng cách địa lý, biến những chặng đường gian nan ngày trước giờ chỉ còn tính bằng giờ. Không chỉ có giao thông hiện đại, trường học, bệnh viện cũng ngày càng khang trang; diện mạo đô thị thay đổi từng ngày. “Không thể tưởng tượng nổi bước tiến nó dài như thế”, ông Thiềm xúc động nói khi nhìn lại chặng đường thành phố Quảng Ninh đã đi qua.

Bà Mạc Thị Lan cùng những người dân trong khu phố Hồng Hà, phường Hạ Long háo hức lên chiếc xe ô tô do khu dân cư bố trí, cùng nhau đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để khám bệnh miễn phí.

Với ông, sự phát triển ấy không chỉ nằm ở những công trình lớn. Điều chạm đến trái tim ông nhất chính là những thay đổi bình dị. Đó là trẻ em được học tập trong những ngôi trường tốt hơn; người dân được chăm sóc sức khỏe; môi trường sống ngày càng tốt hơn; mọi người có thể đi làm, đi học, giao lưu và trở về nhà an toàn. “Hạnh phúc có rất nhiều tiêu chí, nhưng suy cho cùng là được sống trong môi trường tốt, có điều kiện làm ăn, học hành, được chăm sóc sức khỏe, ra đường gặp nhau vui cười” - ông Thiềm chia sẻ.

Ở tuổi xế chiều, nhìn ngắm sự đổi thay từng ngày của thành phố, ông nói mình thấy quá đỗi hạnh phúc khi được là một công dân của Quảng Ninh. Hạnh phúc ấy không chỉ đến từ sự đi lên của vật chất, mà còn đến từ niềm tự hào, sự an tâm và lòng tin yêu trọn vẹn vào một "thành phố hạnh phúc" đang hiện hữu rõ nét từng ngày.

Còn đối với người lính trẻ Bùi Văn Quyết hiện đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Cô Tô, niềm hạnh phúc ấy lại gắn liền với một ký ức tuổi thơ sâu đậm và tình yêu với hòn đảo quê hương.

Sinh ra và lớn lên ngay trên đảo Cô Tô, trong ký ức của anh Bùi Văn Quyết, Cô Tô những ngày trước là một vùng đất hoang sơ, thiếu thốn đủ bề, không có điện lưới. Cuộc sống của người dân khi ấy phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp, đánh bắt thủy sản. Rồi ngày điện lưới quốc gia về với đảo, mở ra một trang mới đầy sức sống. Du lịch phát triển, hạ tầng vươn mình, diện mạo hòn đảo tiền tiêu thay đổi từng ngày.

Từng có thời gian rời Cô Tô vào miền Nam công tác, nhưng tiếng gọi từ biển đảo quê nhà vẫn luôn thôi thúc anh trở về. Ngày nhận quyết định về công tác ngay trên mảnh đất mình sinh ra, mang trên mình màu áo xanh người lính, với Quyết đó là một niềm tự hào và hạnh phúc khó diễn tả bằng lời.

Người dân khu Hồng Hà 5, phường Hạ Long phấn khởi được đưa đón, khám bệnh miễn phí.

“Được khoác trên mình bộ quân phục và bảo vệ vùng biển đảo nơi mình sinh ra là niềm hạnh phúc và tự hào lớn nhất của tôi. Nhìn quê hương từ một vùng đất thiếu thốn nay vươn mình đổi mới, người dân ấm no, tôi thấy sự cống hiến của mình càng thêm ý nghĩa” - Quyết tự hào chia sẻ.

Ba câu chuyện của ba con người ở ba nơi khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm. Đó là hạnh phúc không phải là điều gì xa vời mà hiện hữu ngay trong cuộc sống mỗi ngày. Họ hiểu rằng, những thành quả phát triển của thành phố hôm nay không nằm ở đâu xa xôi, mà đang kết hoa thành từng niềm vui rất gần gũi và chạm đến trái tim của mỗi một người dân.

Lấy chất lượng cuộc sống làm thước đo phát triển

Nếu hạnh phúc là cảm nhận riêng của mỗi người, thì với một thành phố, hạnh phúc phải được tạo dựng từ những nền tảng cụ thể của đời sống. Đó là một nền kinh tế đủ mạnh để tạo ra nguồn lực phát triển, tạo việc làm và thu nhập; một hệ thống giáo dục, y tế tốt để mỗi người được học tập, chăm sóc; hệ thống giao thông thuận tiện, những khu dân cư an toàn; môi trường trong lành, không gian văn hóa, thể thao phong phú. Trên hết là người dân phải được thụ hưởng những thành quả phát triển ngay ở nơi mình sống. Đó cũng là cách Quảng Ninh đang tiếp cận mục tiêu xây dựng một thành phố hạnh phúc.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, từng chia sẻ: “Mục tiêu cao nhất của phát triển, suy cho cùng là vì con người, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của nhân dân. Mọi thành quả của phát triển cuối cùng phải quay trở lại phục vụ nhân dân; mọi chính sách phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống; mọi bước tiến của thành phố phải được đo bằng mức độ hạnh phúc của người dân”.

Người dân đặc khu Cô Tô dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô dịp Quốc khánh 2/9.

Từ quan điểm ấy, xây dựng Quảng Ninh trở thành “thành phố hạnh phúc” không phải là một khẩu hiệu, mà phải được cụ thể hóa bằng những chính sách, hành động và kết quả mà mỗi người dân có thể cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày. Để thực hiện mục tiêu đó, Quảng Ninh xác định phát triển kinh tế nhanh và bền vững vẫn là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, sẽ tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, thu hút nguồn lực xã hội, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và mở rộng cơ hội để người dân có thể cải thiện cuộc sống bằng chính sức lao động của mình. Một nền kinh tế phát triển cũng phải đi cùng với sự công bằng trong tiếp cận các cơ hội phát triển. Thành phố không chỉ hướng tới những trung tâm đô thị hiện đại, mà phải bảo đảm thành quả phát triển được lan tỏa đến vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo để khoảng cách địa lý không trở thành khoảng cách về cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, việc làm và thụ hưởng văn hóa.

Cùng với phát triển kinh tế, Quảng Ninh tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm và an sinh xã hội. Nhiều chính sách thiết thực đang được triển khai như miễn sách giáo khoa cho học sinh trên địa bàn, phát sữa học đường miễn phí, tổ chức xe buýt miễn phí đưa đón học sinh ngay trong năm học 2026-2027; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần. Đến hết tháng 8/2026, toàn thành phố đã khám sức khỏe cho trên 1 triệu người dân, dự kiến hoàn thành việc khám sức khỏe định kỳ trước ngày 30/9/2026. Cùng với đó, Quảng Ninh tập trung hoàn thành lập sổ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe theo vòng đời cho toàn bộ người dân trong năm 2026; triển khai bệnh án điện tử tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh công lập, từng bước chuyển sang mô hình bệnh viện thông minh, giảm giấy tờ và tạo thuận lợi hơn cho người bệnh.

Hiện, thành phố đang nghiên cứu xây dựng thí điểm một số mô hình như “Trường học xã hội chủ nghĩa”, “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” phù hợp với điều kiện thực tiễn. Với giáo dục, mục tiêu không chỉ dừng ở truyền thụ kiến thức, mà hướng tới chăm lo để trẻ em phát triển toàn diện về tư tưởng, nhận thức, đức - trí - thể - mỹ - lao động, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe chủ động, nhân văn, được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng tốt nhất.

Đại úy Bùi Văn Quyết (ngoài cùng, bên trái) lắng nghe và trò chuyện với cán bộ, đảng viên, nhân dân đặc khu Cô Tô.

Một thành phố hạnh phúc cũng phải là một thành phố đáng sống. Quảng Ninh tiếp tục quan tâm đến chất lượng môi trường, không gian xanh, hạ tầng đô thị, giao thông và các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng những đô thị hiện đại nhưng thân thiện, văn minh, nơi người dân không chỉ có điều kiện làm việc mà còn có không gian để nghỉ ngơi, rèn luyện, sáng tạo, giao lưu và tận hưởng cuộc sống. Cùng với việc chăm lo những điều kiện vật chất, thành phố xác định tiếp tục xây dựng chính quyền liêm chính, hành động và phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Gần 80 năm chứng kiến những đổi thay của quê hương, ông Bùi Hữu Thiềm rất kỳ vọng thành phố Quảng Ninh trong chặng đường mới sẽ không chỉ lớn hơn về quy mô, hiện đại hơn về diện mạo, mà còn phải tốt hơn trong từng cuộc sống. “Quảng Ninh bây giờ đã khác trước rất nhiều, nhưng tôi mong thành phố còn phát triển hơn nữa, cuộc sống ngày càng văn minh, môi trường sống ngày càng tốt, trẻ em được học hành, phát triển trong điều kiện tốt nhất, người già được chăm sóc, người lao động có việc làm và yên tâm sống, làm việc và cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho thành phố - ông Thiềm kỳ vọng.

Đó cũng là đích đến mà Quảng Ninh hướng tới khi đặt mục tiêu trở thành thành phố có chỉ số hạnh phúc nhất Việt Nam. Bởi thước đo cuối cùng của một thành phố hạnh phúc không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng, mà còn nằm ở nụ cười của người dân, sự hài lòng của người dân, niềm tin của người dân và cảm nhận tươi sáng của mỗi người về tương lai của mình, của gia đình và thành phố của mình. Đó chính là mục tiêu cao nhất và cũng là động lực để Quảng Ninh vươn tới một tương lai phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại và nhân văn.