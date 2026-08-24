Xe đầu kéo va chạm xe máy, 1 người tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn tại ngã tư giao đường tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 10h35' ngày 24/8, tại khu vực ngã tư giao quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường Ngô Quyền - đường tỉnh 550 (đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi) ở xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, xe đầu kéo mang biển số Lào kéo theo rơ-móoc (chưa rõ danh tính người điều khiển) di chuyển trên quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) theo hướng Nam - Bắc. Khi tới nút giao, xe đầu kéo đã xảy va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn H. (SN 1964, trú xã Hà Linh) cầm lái. Va chạm mạnh khiến ông H. ngã xuống đường, dẫn tới tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cụm đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư không hoạt động.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương và đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo cơ quan quản lý đường bộ, khu vực ngã tư giao quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam ở xã Thạch Hà có hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cụm đèn giao thông không hoạt động do mất điện.