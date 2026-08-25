Xe khách va chạm xe đạp, 1 phụ nữ tử vong

Sau va chạm mạnh với xe khách trên quốc lộ 1 ở xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), người phụ nữ đi xe đạp tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14h ngày 24/8 trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Kỳ Xuân. Vào thời gian trên, xe ô tô khách mang BKS 37F - 002.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi lưu thông tới Km 545+735 ở xã Kỳ Xuân, xe khách xảy ra va chạm với xe đạp do chị Võ Thị L. (SN 1991, trú xã Kỳ Xuân) điều khiển. Vụ va chạm khiến chị L. tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.