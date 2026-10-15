Xe tải kéo lê xe máy gần 80m, một người tử vong

Xe tải va chạm xe máy rồi kéo lê trên đường khoảng 80 mét làm người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 14/10, trên Quốc lộ 1A, đoạn Km1683+220 qua thôn Long Phú, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên, xe tải BS: 29H-763.00 lưu thông theo hướng Bắc – Nam, khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy BS: 86B1-033.79 do một người đàn ông điều khiển, xe máy bị kéo lê khoảng 80m.

Tại hiện trường, xe máy nằm phía trước bánh phải, ở phần đầu xe tải. Mặt đường nhựa có một vết cày kéo dài phía sau xe tải. Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Công an xã Hồng Sơn đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.