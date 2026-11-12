Bảo đảm bình đẳng, thực chất trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp thứ 8 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Trình bày báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện một số nội dung.

Trong đó, về nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở (Khoản 2, Điều 3), Ủy ban đề nghị nghiên cứu chỉnh lý, làm rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc ban hành chính sách, bảo đảm điều kiện để các nhóm đối tượng gặp khó khăn và người dân tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được thực hiện quyền dân chủ bình đẳng, thực chất.

Về Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện dân chủ ở cơ sở (Điều 7), Ủy ban đề nghị bổ sung các nguyên tắc xây dựng và thực hiện Bộ tiêu chí, chú trọng mức độ bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, quyền tham gia và mức độ hài lòng của người dân; bảo đảm việc đánh giá phải độc lập, khách quan, phù hợp phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp; đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của Chính phủ trong việc ban hành Bộ tiêu chí.

Về trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân (Điều 19), Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý theo hướng làm rõ nguyên tắc tổng hợp, xác định ý kiến đa số khi lấy ý kiến bằng nhiều hình thức, bảo đảm chính xác, không trùng lặp; quy định rõ trách nhiệm xem xét, giải trình đối với tất cả ý kiến của nhân dân, trong đó có ý kiến thiểu số có căn cứ pháp lý, thực tiễn, nhất là ý kiến liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đánh giá cơ quan chủ trì đã tiếp thu nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội và đã chỉnh lý, hoàn thiện các quy định, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, ở xã, đối với trường hợp người dân đề xuất nội dung đưa ra bàn và quyết định tại cơ sở đã có quy định: Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố có trách nhiệm lấy ý kiến của các hộ gia đình trên địa bàn và quyết định việc đưa ra cộng đồng dân cư để bàn và quyết định. Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị đề nghị và trường hợp người lao động của doanh nghiệp đề nghị thì chưa có quy định tương tự để xử lý; vì thế cần quy định rõ nội dung này.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị: Cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trước đó, với 100% số đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ủy ban Công tác đại biểu đã chủ động, cầu thị trong việc chủ trì soạn thảo; Hội đồng Dân tộc là cơ quan thẩm tra đã thẳng thắn chỉ ra những điểm đúng, những điểm còn vướng mắc của dự thảo nghị quyết. Thường trực hai cơ quan cũng đã thống nhất phương án tiếp thu, chỉnh lý. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về sự cần thiết, phạm vi và hình thức của dự thảo.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ quan điểm xuyên suốt: Nhiệm vụ là gốc, vị trí việc làm và biên chế là hệ quả, không phải là để chia lại công việc; mục đích là mỗi cơ quan của Quốc hội phải làm đúng việc và chịu trách nhiệm đến cùng. “Tuyệt đối không lấy nhu cầu biên chế hoặc việc cần bổ sung nhân sự để làm căn cứ điều chỉnh, chuyển giao nhiệm vụ giữa các cơ quan. Mỗi lĩnh vực chỉ có một đầu mối chủ trì và chịu trách nhiệm đến cùng, không chồng chéo, không bỏ trống nhiệm vụ” - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc gì thuộc trách nhiệm của mình thì các cơ quan phải theo đuổi đến cùng, quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm thực hiện. Đối với các cơ quan của Quốc hội, tính tổ chức, kỷ luật, kỷ cương phải được thực hiện nghiêm minh để triển khai hiệu quả nghị quyết nêu trên.

Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung ba nhóm nội dung: Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Nghị quyết số 71 với hệ thống pháp luật có liên quan; tăng cường phân công, ủy quyền trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban; rà soát, phân định rõ trách nhiệm chủ trì và phối hợp đối với một số nhiệm vụ cụ thể theo tính chất, đối tượng và phạm vi công việc, bảo đảm phù hợp chức năng của từng cơ quan, làm cơ sở xác định đúng vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực.

Chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với các nội dung đã được Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thống nhất.

Nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến về thành lập hội đồng tuyển chọn luật sư do Bộ trưởng Tư pháp quyết định thành lập; thành phần hội đồng có lãnh đạo Bộ Tư pháp làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực là lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, nội dung này trước đây đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo hướng phát huy cao nhất vai trò và kinh nghiệm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đồng thời bảo đảm chất lượng kỳ thi ở quy mô quốc gia