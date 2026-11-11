Phát huy hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử

Sổ tay đảng viên điện tử đang từng bước trở thành phương thức quan trọng đổi mới hoạt động của các tổ chức Đảng trên địa bàn Quảng Ninh. Việc khai thác hiệu quả ứng dụng không chỉ giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mà còn góp phần hình thành tác phong làm việc khoa học, chủ động, hiện đại trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Đoàn viên, thanh niên phường An Sinh hướng dẫn đảng viên cao tuổi sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử.

Tại phường An Sinh, việc triển khai sổ tay đảng viên điện tử được thực hiện đồng bộ, gắn với trách nhiệm của cấp ủy và sự hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở. Ngay từ tháng 11/2025, Đảng ủy phường đã ban hành kế hoạch triển khai, phân công cán bộ hướng dẫn các chi bộ cài đặt, sử dụng ứng dụng.

Phường cũng tổ chức hội nghị tập huấn cho đảng viên trên địa bàn về các thao tác quản lý đảng viên, khai thác tài liệu và tổ chức sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số. Cùng với đó, phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên am hiểu công nghệ để hỗ trợ những đảng viên cao tuổi, còn hạn chế kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh. Việc hướng dẫn không chỉ dừng ở cài đặt, đăng nhập, mà tập trung vào những thao tác cụ thể, như tra cứu văn bản, theo dõi lịch sinh hoạt, tiếp cận tài liệu, thực hiện các nội dung trên ứng dụng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Sinh Vũ Mạnh Huyền cho biết: Đảng ủy phường xác định sổ tay đảng viên điện tử không chỉ là công cụ hỗ trợ quản lý, điều hành, mà còn là giải pháp quan trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vì vậy, cùng với việc bảo đảm 100% đảng viên cài đặt ứng dụng, Đảng bộ phường chú trọng hướng dẫn để mỗi đảng viên sử dụng thành thạo, khai thác hiệu quả các tiện ích. Đặc biệt, việc gửi trước tài liệu, nghị quyết trên ứng dụng giúp đảng viên chủ động nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến, qua đó nâng cao tính chủ động, chất lượng thảo luận và hiệu quả các buổi sinh hoạt chi bộ. Đến nay, 100% đảng viên trong Đảng bộ phường đã cài đặt, sử dụng sổ tay đảng viên điện tử; 42/42 chi bộ thực hiện sinh hoạt toàn trình trên ứng dụng.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn Quảng Ninh đã tích cực triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Thay vì tiếp cận thông tin, văn bản chủ yếu qua tài liệu giấy như trước đây, đảng viên có thể sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên; theo dõi lịch sinh hoạt, nghiên cứu tài liệu và tham gia các nội dung sinh hoạt chi bộ trên môi trường số. Điểm nổi bật của ứng dụng là giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, thống nhất, hạn chế độ trễ trong quá trình phổ biến chủ trương, chính sách đến từng đảng viên.

Việc gửi tài liệu trước các kỳ sinh hoạt cũng tạo điều kiện để đảng viên chủ động nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến, nâng cao chất lượng thảo luận và tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo thống kê, đến hết tháng 10/2026, toàn Đảng bộ thành phố có 104.251 đảng viên cài đặt, sử dụng sổ tay đảng viên điện tử (đạt 93,2%); có 3.936/4.436 chi bộ thực hiện sinh hoạt toàn trình trên ứng dụng (đạt 88,73%). Kết quả này cho thấy việc sử dụng ứng dụng đang từng bước đi vào nền nếp, không còn đơn thuần là yêu cầu triển khai chuyển đổi số, mà đã trở thành công cụ phục vụ công việc thường xuyên của nhiều tổ chức Đảng.

Tuy nhiên, thực tế triển khai sổ tay đảng viên điện tử tại cơ sở cũng cho thấy trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ của đảng viên chưa đồng đều; một bộ phận đảng viên cao tuổi còn gặp khó khăn trong thao tác trên thiết bị thông minh. Bên cạnh đó, việc khai thác ứng dụng cũng cần gắn với điều kiện hạ tầng kỹ thuật, đường truyền và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu. Vì vậy, sự hướng dẫn thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng và lực lượng hỗ trợ tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng để khắc phục những hạn chế này.

Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn Quảng Ninh tiếp tục rà soát, nâng cao tỷ lệ đảng viên sử dụng ứng dụng, nhất là những trường hợp đã được cấp tài khoản nhưng chưa khai thác thường xuyên. Ngoài ra công tác tập huấn cần chuyển mạnh từ hướng dẫn cài đặt sang hướng dẫn sử dụng thành thạo từng chức năng, gắn với những công việc cụ thể trong sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy viên, bí thư chi bộ, đảng viên trẻ trong hỗ trợ, hướng dẫn những người còn hạn chế kỹ năng số.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng nội dung được cập nhật trên ứng dụng, bảo đảm thông tin chính thống, kịp thời, dễ tra cứu. Các chi bộ gắn việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử với đổi mới quy trình chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết và thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng…