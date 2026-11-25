Ban Pháp chế HĐND thành phố thẩm tra các báo cáo của Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân

Chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố, chiều 25/11, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức họp thẩm tra các báo cáo công tác năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố. Dự cuộc họp có đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại buổi thẩm tra, Ban Pháp chế tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của hai đơn vị trong năm 2026, nhất là công tác xét xử, kiểm sát hoạt động tư pháp, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các vụ việc, vụ án và việc thực hiện các chỉ tiêu công tác theo quy định.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, mặc dù tình hình vi phạm, tội phạm diễn biến phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao và phát sinh nhiều nhiệm vụ mới, đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được triển khai, bảo đảm việc bắt, tạm giữ, khởi tố, truy tố chính xác, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Việc triển khai các nhiệm vụ thí điểm về chuyển đổi số, xây dựng hồ sơ kiểm sát điện tử, phần mềm quản lý công việc và kiểm sát bảo vệ lợi ích công, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương cũng đạt những kết quả tích cực.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố báo cáo tại cuộc họp.

Đối với Tòa án nhân dân thành phố, năm 2026, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao và Thành ủy, HĐND thành phố, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác. Chất lượng xét xử được đảm bảo, không phát hiện trường hợp kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ án bị hủy, sửa được kiểm soát theo quy định. Kỷ luật, kỷ cương công vụ được tăng cường, không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án hai cấp.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, đồng thời đề nghị hai đơn vị làm rõ thêm kết quả giải quyết các loại án, những vụ việc còn kéo dài, công tác phối hợp liên ngành và việc khắc phục những tồn tại, hạn chế. Các ý kiến cũng đề nghị quan tâm giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, kiểm sát hoạt động tư pháp, đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở thẩm tra, Ban Pháp chế đề nghị hai đơn vị tiếp tục làm rõ những kết quả nổi bật, các chỉ tiêu đạt được, đồng thời phân tích cụ thể những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; bổ sung giải pháp khắc phục, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2027. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án; tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp, phòng ngừa oan sai, bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh cải cách tư pháp, chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.