Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2027

Ngày 25/11, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy để cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì và kết luận hội nghị.

Năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và nhiệm vụ công tác năm 2026 phù hợp với thực tiễn địa phương, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Những kết quả đạt được trong năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025-2030, vừa đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử về vị thế, không gian và điều kiện phát triển của Quảng Ninh. Đây là tiền đề để thành phố đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị, khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực, kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Trong đó, các ý kiến tập trung phân tích, làm rõ việc xác định chủ đề công tác năm 2027; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt là những chỉ tiêu đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao cùng phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, khoa học và quyết liệt trong quá trình triển khai thực hiện.

Cho ý kiến chỉ đạo về nội dung này, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, nhấn mạnh: Năm 2026, thành phố đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ, thành phố cần xác định rõ quan điểm là nỗ lực, quyết tâm ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2027. Trong đó, phải đặc biệt quan tâm thực hiện các chỉ tiêu về tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người và tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Kiên quyết không điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng trước những khó khăn, thách thức; thay vào đó phải chủ động nhận diện, có giải pháp khắc phục và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu phải tiếp tục tập trung tháo gỡ đồng bộ, thực chất và hiệu quả các điểm nghẽn cản trở phát triển. Trong đó, chú trọng giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và đầu tư công, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình. Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân. Qua đó, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo chuyển biến trong tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bao gồm: Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp thành phố và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2027; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành uỷ cũng nghe và cho ý kiến về Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và hiệu quả hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu niên thành phố Quảng Ninh trong tình hình mới"; báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU (ngày 22/12/2021) của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư trên địa bàn”; Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2027 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.