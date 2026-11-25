Sáng 25/11, tại trụ sở phường Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1) tiếp xúc cử tri của 10 phường trên địa bàn thành phố, thông báo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe, trao đổi về các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cùng dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội; lãnh đạo các ban, sở, ngành và địa phương.

Nâng cao chất lượng giải quyết các vấn đề dân sinh

Tại hội nghị, sau khi nghe thông báo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và trả lời kiến nghị của cử tri của Ủy ban nhân dân thành phố, các cử tri phát biểu ý kiến đều bày tỏ đồng tình và đánh giá cao những quyết sách của Quốc hội tại kỳ họp vừa qua trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Cử tri phường Hoàn Kiếm phản ánh nhiều người cao tuổi không có lương hưu, cuộc sống khó khăn nhưng không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Theo Luật Bảo hiểm xã hội, nhóm từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo mới được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Cử tri đề nghị nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng cho nhóm tuổi này.

Đánh giá cao chủ trương đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, cử tri phường Đống Đa bày tỏ quan tâm dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam có quy mô đầu tư rất lớn, giải phóng mặt bằng nhiều và đòi hỏi cao về vốn, công nghệ; mong muốn việc tháo gỡ vướng mắc cũng như huy động và sử dụng nguồn lực được triển khai nhanh chóng, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo phản ánh của cử tri phường Ô Chợ Dừa, đoàn viên thanh niên là lực lượng rất tích cực trong công tác chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách mỏng và phải kiêm nhiệm nhiều việc. Thành phố cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò, có cơ chế để thanh niên được giao việc, được tin tưởng, thử sức và ghi nhận xứng đáng.

Cử tri phường Cửa Nam cho biết, việc triển khai các đề án công nghiệp văn hóa tại địa phương gặp khó khăn do phân cấp chưa đi đôi với nguồn lực, thiếu ngân sách và nhân sự chuyên môn; đề nghị thành phố hoàn thiện cơ chế khai thác tài sản công, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, phục vụ hoạt động sáng tạo, hỗ trợ nghệ nhân, làng nghề và kết nối du lịch. Tiếp tục hoàn thiện, sớm ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; quy định rõ trách nhiệm của chính quyền cấp xã, phường.

Đồng tình hoàn thiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) phù hợp mô hình chính quyền hai cấp, cử tri đề nghị quy định rõ trách nhiệm công khai thông tin, nâng cao chất lượng tiếp thu và giải trình các vấn đề dân sinh; tăng cường cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan dân cử và Nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết sau đối thoại; kết hợp công nghệ số với hình thức lấy ý kiến trực tiếp để không bỏ sót người cao tuổi và người còn hạn chế kỹ năng số. Cần rà soát, cắt bỏ các ứng dụng kém hiệu quả; xây dựng lộ trình hợp nhất về một nền tảng số duy nhất, liên thông, dùng chung…

Trao đổi về những nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, có việc là thực tế ở một địa bàn nhưng gợi ra điều cần xem xét trong chính sách chung. Ngày 21/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Thành phố Hà Nội cần rà soát trường hợp người cao tuổi có khó khăn nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội để hỗ trợ theo thẩm quyền; đồng thời chuẩn bị thi hành các quy định mới khi Luật có hiệu lực.

Thành phố và Thành đoàn nên xem xét chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là với bí thư chi đoàn tổ dân phố; tin tưởng giao cho thanh niên chủ trì những việc có ích cho khu dân cư. Thành phố cần hướng dẫn việc khai thác tài sản công đúng mục đích, làm sao để mỗi khu dân cư phải có thiết chế văn hóa làm nơi sinh hoạt chung; công khai việc hợp tác, hỗ trợ chuyên môn và kinh phí, bảo vệ quyền của người sáng tạo.

Về quyền tham gia của người dân vào công việc ở cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Các địa phương cần tăng cường việc trao đổi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, duy trì gặp gỡ trực tiếp để người cao tuổi cũng có dịp góp ý. Những việc đã nhận tại buổi đối thoại với dân cần có người chịu trách nhiệm và có ngày trả lời để Mặt trận Tổ quốc và bà con theo dõi.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm, nhất là dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, Hà Nội phải sớm chuẩn bị mặt bằng, thông tin cho các hộ có đất dự kiến thu hồi về phương án và tiến độ để bà con thu xếp cuộc sống; sớm có kế hoạch kết nối giữa các loại hình giao thông để tạo việc thuận tiện trong đi lại cho người dân…

Trách nhiệm đối với vùng Thủ đô và cả nước

Khẳng định Luật Thủ đô đã trao cho Hà Nội quyền chủ động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và với vị thế trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, Hà Nội khi lựa chọn việc gì để đầu tư cũng phải tính đến lợi ích của cả vùng và cả nước. Hà Nội phát triển, đồng thời phải tạo thêm cơ hội phát triển cho các địa phương trong vùng. Khi chuẩn bị một tuyến vành đai hay đường sắt đô thị, thành phố cần bàn với các địa phương lân cận xem dọc tuyến có thể hình thành những trung tâm sản xuất, dịch vụ nào, thống nhất điểm kết nối, đoạn nào làm trước và khi nào có thể đưa vào sử dụng.

Hà Nội phải đóng góp nhiều hơn vào sức cạnh tranh của đất nước bằng tri thức, công nghệ và sức sáng tạo của người Việt Nam. Trường đại học, viện nghiên cứu cần có sự kết nối để giúp doanh nghiệp, làng nghề làm ra sản phẩm có giá trị cao hơn, năng suất hơn, người lao động có tay nghề được trả công xứng đáng; kiểm soát môi trường hiệu quả, góp phần phát triển bền vững. Nhất là những nghề đã làm nên danh tiếng của Hà Nội, thì sự gắn kết giữa người thợ giỏi với người thiết kế và người am hiểu thị trường giúp sản phẩm có giá trị cao, có sức cạnh tranh và lớp trẻ sống được bằng nghề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi bước phát triển của Thủ đô phải nâng chất lượng sống của người dân và gìn giữ những giá trị làm nên truyền thống Hà Nội. Ngay từ khi duyệt quy hoạch khu dân cư mới, phải dành đất cho trường học, trạm y tế, sân chơi và những dịch vụ thiết yếu có chất lượng, bảo đảm điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ. Bà con cần được biết tiêu chí xét chọn nhà ở xã hội, khả năng thuê hoặc thuê mua với thu nhập của mình. Khi chỉnh trang phố cũ, các cấp chính quyền cần lắng nghe những người đã gắn bó lâu năm với khu phố để hiểu điều gì cần thay đổi và điều gì mất đi thì khó lấy lại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Hà Nội được trao quyền chủ động hơn thì trách nhiệm trước Nhân dân về đất đai và tiền ngân sách cũng lớn hơn. Thành phố cần tập trung vốn cho những hạng mục còn thiếu để khẩn trương đưa công trình vào sử dụng. Khi báo cáo trước Hội đồng nhân dân và cử tri, người đứng đầu cơ quan chủ quản nói rõ công trình đã làm đến đâu, vướng ở khâu nào, ai phải giải quyết và bao giờ có thể bàn giao, đưa vào sử dụng. Với dự án chậm, thành phố phải xử lý theo pháp luật để đất sớm được sử dụng đúng mục đích, bởi với gia đình nằm trong vùng quy hoạch, mỗi năm chờ đợi là một năm khó tính chuyện sửa nhà, làm ăn. Bà con có quyền biết dự án nào tiếp tục, dự án nào phải điều chỉnh và ai có trách nhiệm trả lời.

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố phải giao đủ thẩm quyền, bố trí đủ người và kinh phí để cơ sở làm được. Nhiều phường cùng vướng một quy định thì thành phố phải đứng ra giải quyết; nếu vượt thẩm quyền, cần kiến nghị Trung ương, đồng thời nêu rõ điều gì cần sửa và vì sao.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và lời thăm hỏi, chúc sức khỏe những người bị thương trong vụ cháy nổ hôm 24/11 tại phố Nguyễn Văn Tuyết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố sớm ổn định cuộc sống cho bà con; tiếp tục kiểm tra, củng cố và phòng chống cháy, nổ đảm bảo an toàn, trong các khu dân cư.