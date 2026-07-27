BĐBP Quảng Ninh dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2026), ngày 27/7, Đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Pò Hèn (xã Hải Sơn) và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đỉnh Cao Ba Lanh (xã Hoành Mô).

Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, lãnh đạo các phòng và đại diện chỉ huy các đồn biên phòng.

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Pò Hèn.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, kiên trung của các thế hệ cha anh; đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đỉnh Cao Ba Lanh.

Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP, xứng đáng với sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân.