Nâng cao chất lượng công tác tham mưu đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố

Ngày 29/9, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy. Cùng làm việc có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; Ủy viên BTV Thành ủy.

Thường trực Thành ủy giao ban với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy.

Trong 9 tháng năm 2026, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Quảng Ninh lần thứ XVI, Nghị quyết số 05-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và các nhiệm vụ theo chương trình công tác.

Khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp, thời hạn gấp, song các cơ quan, đơn vị đã cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng tham mưu, phục vụ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời bảo đảm hoạt động tham mưu, phục vụ thông suốt trong quá trình chuyển tiếp trở thành thành phố từ ngày 1/9.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác tham mưu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị lớn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Các cơ quan, đơn vị đã tham mưu, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, khu phố; kiện toàn tổ chức đảng, hệ thống chính trị ở khu dân cư và tổ chức thành công bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031; hoàn thiện các nội dung về tổ chức bộ máy, cán bộ, quy chế làm việc và hệ thống văn bản khi thành lập thành phố Quảng Ninh; triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương; tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm tình hình cơ sở, xử lý đơn thư, định hướng thông tin, tuyên truyền.

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả phối hợp, xử lý công việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát toàn diện các thủ tục hành chính, quy trình công tác, hệ thống văn bản chỉ đạo và các nội dung liên quan, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức và phương thức vận hành của thành phố.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, triết lý và phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, tính chủ động và hiệu quả công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong đó, chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ; phát huy năng lực, sở trường và trình độ chuyên môn của từng cán bộ trong quá trình vận hành tổng thể của hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt dư luận xã hội cũng cần tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, tạo sự đồng thuận xã hội.

Đồng thời, phát động sâu rộng phong trào thi đua học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hình thành phương thức làm việc hiện đại, khoa học, dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác kiểm tra, nội chính, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Nội chính rà soát toàn bộ các vụ án, vụ việc đã có bản án, kết luận có hiệu lực pháp luật để tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm. Đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong lĩnh vực này; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm đúng trọng tâm, đúng tiến độ, thực chất và hiệu quả.

Không chỉ tham mưu trong lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy cần nâng cao chất lượng tham mưu đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng. Qua đó, góp phần cùng toàn thành phố phấn đấu hoàn thành bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13%, tổng thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng trong năm 2026.