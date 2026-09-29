Bế mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Chiều 29/9, tại Nhà Quốc hội, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI đã bế mạc sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên bế mạc.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận 17 dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 sắp tới, với 78 ý kiến đại biểu phát biểu; đại diện các cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ hơn những nội dung các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, phát biểu thẳng thắn, có căn cứ của các đại biểu; sự chuẩn bị và tham gia trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, hội nghị đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đã cho thấy vai trò quan trọng của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong việc xem xét kỹ lưỡng, chính sách, liên hệ với thực tiễn và nhận diện sớm những điểm còn vướng mắc trước khi trình Quốc hội.

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, kết quả Hội nghị không phải là có bao nhiêu ý kiến phát biểu, mà quan trọng hơn là những ý kiến đó đã góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn, nhiều nội dung còn có ý kiến khác nhau, cả về lý luận và thực tiễn, bổ sung luận cứ để Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo; Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ 2.

"Hội nghị đã thực hiện đúng yêu cầu mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên khai mạc: khối lượng công việc lớn, thời gian gấp nhưng chúng ta không được phép giảm chất lượng, hướng tới xây dựng luật dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và giảm các chi phí tuân thủ", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định.

Quang cảnh phiên bế mạc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Từ kết quả của Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tập hợp đầy đủ ý kiến các đại biểu Quốc hội gửi đến Chính phủ và các cơ quan liên quan để Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ ý kiến hợp lý của các đại biểu.

Những ý kiến chưa tiếp thu cần giải trình thấu đáo; tiếp tục rà soát tính hợp hiến, hợp pháp, sự thống nhất giữa các luật, chi phí tuân thủ, nguồn lực và điều kiện bảo đảm thi hành, các quy định về phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải đi liền với cơ chế kiểm tra, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cần phát huy tính độc lập, phản biện và trách nhiệm, thể hiện rõ chính kiến đối với từng chính sách lớn, nhất là những nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Báo cáo thẩm tra cần chỉ rõ nội dung đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, nội dung cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, phối hợp với cơ quan trình để xử lý những điểm chồng chéo, mâu thuẫn nhưng không làm mờ đi ý kiến khác nhau để Quốc hội xem xét quyết định khách quan theo thẩm quyền.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ dự án luật, chủ động trao đổi với cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuẩn bị ý kiến phát biểu chất lượng tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.