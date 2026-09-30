Biệt phái cán bộ về công tác tại Ban Nội chính Thành ủy

Sáng 30/9, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức hội nghị triển khai các quyết định biệt phái cán bộ đến công tác tại Ban Nội chính Thành ủy. Đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, dự, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Nội chính Thành ủy đã công bố các quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ biệt phái đối với 4 cán bộ: Tiếp nhận Thượng tá Đoàn Ngọc Trung, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Quảng Ninh, biệt phái công khai đến công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Quảng Ninh và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phòng Theo dõi công tác nội chính và cải cách tư pháp; tiếp nhận Thiếu tá Vũ Văn Thuận, cán bộ Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện Cảnh sát nhân dân, biệt phái công khai có thời hạn đến công tác tại Văn phòng Ban Nội chính Thành ủy Quảng Ninh; tiếp nhận ông Bùi Văn Bằng, Kiểm sát viên sơ cấp, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1, TP Quảng Ninh, biệt phái đến công tác tại Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Nội chính Thành ủy; tiếp nhận ông Bùi Mạnh Trung, Thư ký viên, Tòa Hành chính - Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh, biệt phái đến công tác tại Phòng Theo dõi công tác nội chính và cải cách tư pháp, Ban Nội chính Thành ủy.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí biệt phái, đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, nhấn mạnh: Bám sát quy định pháp luật, Ban Nội chính Thành ủy là đơn vị đầu tiên trong thành phố mạnh dạn đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện tiếp nhận công chức biệt phái về công tác tại Ban.

Đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm công tác của các đồng chí được biệt phái, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy mong muốn, ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí bắt tay vào công việc, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể Ban Nội chính Thành ủy phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan.

Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tặng hoa, chúc mừng các cán bộ biệt phái đến công tác tại Ban Nội chính Thành ủy.

Đặc biệt là làm tốt công tác tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, công tác cải cách tư pháp và xử lý đơn thư theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của thành phố Quảng Ninh.