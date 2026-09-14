Họp Ủy ban tăng cường năng lực hỗ trợ hội nhập tài chính ASEAN (SCCB)

Sáng 14/9, tại thành phố Quảng Ninh đã diễn ra cuộc họp Ủy ban tăng cường năng lực hỗ trợ hội nhập tài chính ASEAN (SCCB).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, cập nhật tình hình triển khai các hoạt động tăng cường năng lực nhằm hỗ trợ tiến trình hội nhập tài chính ASEAN; đồng thời rà soát các chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực dành cho các ngân hàng trung ương Campuchia, Lào và Việt Nam gồm các khóa đào tạo theo nhu cầu, hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, chương trình học tập, nghiên cứu giữa các ngân hàng trung ương ASEAN.

Quang cảnh cuộc họp.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã chia sẻ về việc triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo trong năm 2026 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các chương trình đào tạo của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Ngân hàng Trung ương Đông Nam Á (SEACEN), tiến độ triển khai các hoạt động tăng cường năng lực và cập nhật lộ trình học tập của các nhóm công tác ASEAN về tự do hóa tài khoản vốn, phát triển thị trường vốn, hệ thống thanh toán, tự do hóa dịch vụ tài chính, hội nhập ngân hàng và tài chính toàn diện; định hướng các hoạt động tăng cường năng lực trong thời gian tới. Đồng thời, rà soát báo cáo trình Hội nghị Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN (SLC) lần thứ 32.

Cùng ngày, cuộc họp lần thứ 11 của nhóm đặc trách của Ủy ban cấp cao Hội nhập tài chính ASEAN về tài chính bền vững cũng được tổ chức nhằm trao đổi, cập nhật tiến độ triển khai các sáng kiến trọng tâm về tài chính bền vững của ASEAN, bộ phân loại ASEAN về tài chính bền vững, các bước trong khuôn khổ dự án cải tổ cơ chế hợp tác tài chính ASEAN…

SLC là Ủy ban cấp Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương, được thành lập năm 2011 trong khuôn khổ tiến trình hội nhập ngân hàng ASEAN, nhằm thường xuyên định hướng chỉ đạo và điều phối triển khai các sáng kiến hội nhập tài chính ngân hàng trong khu vực. Ngân hàng nhà nước và Ngân hàng Trung ương Indonesia đảm nhiệm vai trò đồng chủ trì SLC giai đoạn 2024-2026. Hội nghị Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN (SLC) lần thứ 32 sẽ được tổ chức vào ngày mai 15/9 tại thành phố Quảng Ninh.