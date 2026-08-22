Bộ Chính trị ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế (Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 18/8/2026).

Theo Quy định số 214-QĐ/TW (gọi tắt là Quy định), Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) có chức năng tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước.

Về nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp đột phá, chiến lược về triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế. Chỉ đạo, đôn đốc, điều phối các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Chỉ đạo, rà soát, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề chiến lược, những vấn đề liên ngành, những điểm nghẽn lớn trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách lớn, chiến lược của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Về quyền hạn, Ban Chỉ đạo đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề đối ngoại và hội nhập quốc tế thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định của Đảng. Được thành lập Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chỉ đạo việc xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế ngoài thẩm quyền của Thường trực Ban Bí thư nhưng chưa đến mức phải báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và những công việc khác được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, ủy quyền.

Quy định nêu rõ, Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự chỉ đạo thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo; làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, Trưởng Ban kết luận và chỉ đạo thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Cơ quan Thường trực và các Ban Công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo giao.

Ban Chỉ đạo làm việc theo kế hoạch, chương trình công tác, họp định kỳ 6 tháng một lần; họp đột xuất khi cần theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Chỉ đạo họp định kỳ 3 tháng một lần và họp đột xuất khi cần theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo hằng năm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả hoạt động; kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề đối ngoại và hội nhập quốc tế thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định của Đảng.

Quy định số 214-QĐ/TW gồm 3 chương, 19 điều; có hiệu lực từ ngày ký.

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