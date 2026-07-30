Bồi dưỡng kiến thức an toàn thông tin trong môi trường số cho nhà báo

Trong 2 ngày 30 và 31/7, tại thành phố Cần Thơ, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo, tập huấn an toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số năm 2026.

Tham gia lớp tập huấn có 113 lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên trách các cơ quan báo chí cả nước.

Chương trình hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tư duy cảnh giác cho đội ngũ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số báo chí và các nhà báo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí trước các nguy cơ mất an toàn thông tin, an ninh mạng ngày càng phức tạp trong kỷ nguyên số.

Quang cảnh buổi khai mạc hội thảo, tập huấn.

Tại buổi hội thảo, tập huấn, các chuyên gia, các báo cáo viên và giảng viên đã truyền đạt 3 chuyên đề gồm: Nhận diện tin giả, kiểm chứng thông tin và nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong hoạt động báo chí, truyền thông số; Sử dụng AI trong báo chí; Đảm bảo an ninh mạng trong lĩnh vực báo chí. Với chuyên đề thứ ba, học viên được giới thiệu nhiều nội dung có liên quan đến các tiêu chí trong Chỉ số thành phần 2.3 (Bảo đảm An toàn thông tin) của Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí đã được Bộ VH,TT&DL phê duyệt tại Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL ngày 6/10/2025 của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL.

Sau khi kết thúc 3 chuyên đề, học viên lớp tập huấn sẽ đi thực tế tại cơ quan Báo và PTTH Cần Thơ, đồng thời thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá chất lượng những kiến thức, nội dung học viên đã tiếp thu được từ chương trình tập huấn làm căn cứ xét duyệt danh sách học viên/đơn vị đạt kết quả hoàn thành Chương trình.

Hội thảo, tập huấn giúp học viên nắm vững các nguy cơ an ninh mạng phổ biến và thành thạo kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân/tác nghiệp cơ bản; thành thạo quy trình kiểm chứng thông tin, nhận diện nội dung AI tạo sinh; có khả năng chủ động thiết lập các biện pháp bảo vệ cho thiết bị cá nhân, tài khoản mạng xã hội, dữ liệu điều tra... Bên cạnh đó, giúp các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng và độ tin cậy của tin tức xuất bản, hạn chế tối đa sai sót do vô tình sử dụng tin giả hoặc sản phẩm AI chưa qua kiểm chứng.