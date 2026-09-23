Tiếp nhận bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số”

Sáng 23/9, Thành ủy Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tiếp nhận, chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số”.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố; sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ biên bộ học liệu đa phương tiện; lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; chuyên gia, nhà khoa học.

Đồng chí Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ biên Bộ học liệu đa phương tiện phát biểu tại hội nghị.

Bộ học liệu đa phương tiện gồm 26 chuyên đề, 136 video bài giảng, tập trung vào 3 nhóm kiến thức và 5 nhóm kỹ năng số thiết yếu. Các bài giảng được thiết kế trực quan, kèm câu hỏi trắc nghiệm nhằm đánh giá, sát hạch kết quả học tập.

Các đại biểu ký kết biên bản tiếp nhận, bàn giao bộ học liệu đa phương tiện.

Bộ học liệu được xây dựng theo hướng hệ thống, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ học và dễ áp dụng; cung cấp những kiến thức, kỹ năng số thiết yếu, từ sử dụng nền tảng và công cụ số, khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin đến từng bước tiếp cận, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Giá trị của bộ học liệu không chỉ nằm ở việc phổ cập kiến thức, mà quan trọng hơn là góp phần hình thành tư duy số, kỹ năng số và phương thức làm việc mới. Người học có thể tự học mọi lúc, mọi nơi. Nội dung thường xuyên cập nhật, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của từng lĩnh vực chuyên môn. Bộ học liệu đa phương tiện đã được chuyển giao tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu bấm nút khởi động đợt cao điểm học tập bộ học liệu đa phương tiện.

Đồng chí Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ biên Bộ học liệu đa phương tiện nhấn mạnh, việc chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện không đơn thuần là chuyển giao một bộ tài liệu, mà quan trọng hơn là chuyển giao tri thức, phương pháp và công cụ học tập số. Đồng chí mong muốn Quảng Ninh giao chỉ tiêu gắn với xếp loại cuối năm và công khai tiến độ hằng năm từng đơn vị; gắn việc học với số hoá hoặc ứng dụng AI trong công việc tại mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương. Đồng thời, lan toả bộ học liệu tới nhân dân thông qua tổ công nghệ số cộng đồng, đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Việc tiếp nhận bộ học liệu đa phương tiện là một nội dung cụ thể, góp phần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu khẩn trương tổ chức khai thác, sử dụng bộ học liệu phù hợp với yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và nhóm đối tượng; gắn việc học tập, phổ cập kỹ năng số với công việc hằng ngày và nhu cầu thực tế của người dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng tại cơ sở và tổ công nghệ số cộng đồng, tạo sự lan tỏa rộng khắp, để người dân có điều kiện tiếp cận, học tập và hình thành kỹ năng.

Đồng chí nhấn mạnh phải gắn việc triển khai bộ học liệu với yêu cầu đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng phục vụ. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, kết quả phải được thể hiện trong hiệu quả xử lý công việc, khả năng ứng dụng công nghệ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đối với người dân, phải hướng tới khả năng tiếp cận, sử dụng thuận lợi, an toàn và hiệu quả các tiện ích, dịch vụ số. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả triển khai; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; lựa chọn, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả. Việc triển khai Bộ học liệu phải thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao kỹ năng số, năng lực ứng dụng công nghệ của cán bộ, người dân, đưa phong trào "Bình dân học vụ số” thực sự đi vào cuộc sống.