Google bị phạt 463 triệu USD vì vi phạm quy định của EU về dữ liệu vị trí

Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland (DPC) ngày 21/9 cho biết Google bị phạt 403 triệu euro (463 triệu USD) vì vi phạm các quy định nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU) về bảo vệ dữ liệu, liên quan đến việc xử lý dữ liệu vị trí của người dùng.

Google bị phạt 403 triệu euro vì vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu của EU khi xử lý dữ liệu vị trí người dùng không đúng quy định. Ảnh: AP

Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland (DPC) cho biết cuộc điều tra phát hiện Google không xử lý dữ liệu vị trí trong mục Hoạt động trên web và ứng dụng (Web & App Activity) của người dùng một cách hợp pháp và công bằng. Đây là cài đặt của Google cho phép Google xử lý thông tin về hoạt động của người dùng, trong đó có lịch sử duyệt web và tìm kiếm. Cơ quan này cũng phát hiện vấn đề tương tự với Lịch sử vị trí (Location History), dịch vụ ghi lại những địa điểm người dùng từng đến bằng điện thoại di động.

Các cơ quan quản lý cũng kết luận Google không đáp ứng các yêu cầu về tính hợp pháp, công bằng và minh bạch khi xử lý dữ liệu cá nhân trong tính năng Location Accuracy trên hệ điều hành Android.

Cuộc điều tra được mở cách đây 6 năm, xem xét cách Google áp dụng Bộ quy tắc về quyền riêng tư của EU, được gọi là Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung (GDPR), trong giai đoạn từ khi quy định có hiệu lực vào năm 2018 đến tháng 2/2020. Ireland là cơ quan quản lý chính đối với Google tại EU gồm 27 quốc gia, do trụ sở châu Âu của tập đoàn công nghệ Mỹ này đặt tại Dublin.

Các cơ quan quản lý cho biết dữ liệu vị trí là một dạng dữ liệu cá nhân được Google thu thập và có thể được sử dụng để suy luận vị trí của một người. Phó Ủy viên Graham Doyle cho biết: “Dữ liệu vị trí có thể mang lại cả lợi ích và tác hại cho các cá nhân. Dữ liệu này có thể nâng cao đáng kể tính hữu ích của các dịch vụ trực tuyến, nhưng cũng có thể tiết lộ một lượng lớn thông tin về một cá nhân, trong đó có những thông tin vốn mang tính riêng tư.”

Google cho biết đây là vụ việc liên quan đến các chính sách trước đây và những chính sách này đã được cập nhật. Theo tập đoàn, từ năm 2019, Google đã thay đổi đáng kể cách xử lý dữ liệu vị trí và bổ sung các công cụ giúp người dùng quản lý dữ liệu này dễ dàng hơn.

Đây là khoản phạt lớn thứ tư mà cơ quan bảo vệ dữ liệu Ireland áp dụng. Trước đó, cơ quan này từng đưa ra những khoản phạt lớn hơn đối với TikTok và Meta, trong đó có mức phạt 1,2 tỷ euro đối với Meta. Cơ quan quản lý cho biết hiện vẫn còn 3 cuộc điều tra khác liên quan đến quyền riêng tư đối với Google đang được tiến hành.