Ứng dụng công nghệ số, nâng tầm chất lượng giáo dục

Thời gian qua, cùng với những chuyển biến trong công tác quản lý giáo dục, TP Quảng Ninh đã tập trung chuyển đổi số, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học trong các nhà trường.

Đến Trường THCS Lê Văn Tám, phường Hồng Gai, vào tiết Ngữ Văn của lớp 6A1, dễ nhận thấy sự hào hứng của cô và trò. Trên màn hình tivi, hình ảnh, mô hình minh họa được sử dụng linh hoạt, giúp những nội dung trong bài học trở nên trực quan hơn, thay vì chỉ nghe và hình dung qua lời giảng, học sinh có thêm hình ảnh để quan sát, tương tác và ghi nhớ kiến thức.

Cô và trò Trường THCS Lê Văn Tám với bài giảng trên màn hình tương tác thông minh.

Em Nguyễn Ngọc Bảo Hân, lớp 6A1, Trường THCS Lê Văn Tám, chia sẻ: Có mô hình minh họa trực quan trên bảng, bài giảng của cô trở nên sinh động hơn, nhờ vậy mà em hiểu bài nhanh và nắm kiến thức chắc hơn.

Với lớp học thông minh, hệ thống máy tính, máy chiếu, âm thanh, ánh sáng cùng các thiết bị hỗ trợ giúp giáo viên có thêm phương tiện để xây dựng bài giảng, tạo sự tương tác tự nhiên giữa giáo viên và học sinh.

Trường THCS Lê Văn Tám là một trong những cơ sở giáo dục tích cực ứng dụng công nghệ trong dạy và học trong thời gian qua. Nhà trường thường xuyên khuyến khích giáo viên nghiên cứu, xây dựng bài giảng điện tử tích hợp AI, khai thác các tiện ích số để tăng tính tương tác và tạo hứng thú cho học sinh. Cùng với đó, các nền tảng số được sử dụng trong đánh giá, nhận xét học sinh; học bạ số, tuyển sinh trực tuyến và thư viện số từng bước được triển khai.

Đặc biệt nhằm nâng cao năng lực số cho học sinh, nhà trường tổ chức các hoạt động như: Ngày hội AI - Sáng tạo trẻ Lê Văn Tám; hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia... từ đó tạo thêm cơ hội để học sinh làm quen với công nghệ, hình thành kỹ năng và tư duy số ngay từ những năm học đầu tiên.

Học sinh Trường THCS Hòa Lạc (phường Móng Cái 1) điểm danh bằng sinh trắc học.

Hiện nay các trường học trên địa bàn thành phố đã ứng dụng các nền tảng như Google Classroom, VNPT e-Learning hay Microsoft Teams để học sinh có thể tiếp cận bài giảng mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt không ít giáo viên đã học cách dùng AI để tạo ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, làm đề kiểm tra ngẫu nhiên hoặc gợi ý cách cá nhân hóa việc học theo năng lực từng học sinh, thiết kế các bài giảng trên phần mềm và làm các “phóng sự” dưới dạng video.

Để nâng cao công tác trong các kỳ kiểm tra và kỳ thi, hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đang thí điểm kiểm tra trực tuyến tập trung, ứng dụng công nghệ xác thực bằng thẻ căn cước hoặc sinh trắc học tại 3 trường THPT trên địa bàn thành phố. Mô hình thời gian tới khi được áp dụng chính thức sẽ là hướng đi mới nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong đánh giá.

Bên cạnh đó, giáo dục STEM được đưa vào kế hoạch giáo dục của tất cả các cơ sở, tạo nền tảng để học sinh tiếp cận tư duy khoa học và công nghệ từ sớm. Đây được xem là một trong những bước chuẩn bị quan trọng cho nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng.

Để nâng cao năng lực số cho giáo viên, đồng thời sử dụng các tiện ích số trong dạy và học thành thạo, trong 9 tháng năm 2026, hơn 6.000 cán bộ quản lý và giáo viên trong thành phố được tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy. Qua đó, đội ngũ giáo viên có thêm kiến thức, kỹ năng để khai thác công nghệ phục vụ công việc chuyên môn, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành Giáo dục Quảng Ninh đã và đang làm thay đổi phương pháp quản lý cũng như dạy học từ truyền thống sang phương pháp dạy học hiện đại, giúp giáo viên và học sinh phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo. Từ đó giáo viên nâng cao năng lực, học sinh hứng thú tiếp thu bài học, tạo được niềm vui khi đến trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.