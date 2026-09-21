Sở KH&CN thống nhất đề xuất các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược giai đoạn 2026 – 2030

Sáng 21/9, tại phường Hạ Long, Sở KH&CN đã chủ trì cuộc họp “3 nhà” rà soát thống nhất đề xuất các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược giai đoạn 2026 – 2030.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đơn vị nghiên cứu đã trình bày 6 đề xuất, tập trung vào các lĩnh vực mà Quảng Ninh có lợi thế, có tiềm năng tạo giá trị gia tăng và có đóng góp cho phát triển kinh tế như: Xây dựng hệ thống quan trắc, dữ liệu và bản sao số Trái đất thành phố Quảng Ninh phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền tảng không gian mặt nước thông minh; phát triển chuỗi công nghiệp hàu biển; chuỗi giá trị dược liệu Ba kích tím; nghiên cứu robot thông minh và giám sát tự động trong nuôi trồng thủy sản; chế biến sâu chất thải thành vật liệu xây dựng tiên tiến, vật liệu chức năng phục vụ phát triển đô thị bọt biển.

Đại diện Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam trình bày bài toán công nghệ chiến lược "Phát triển chuỗi công nghiệp hàu biển Quảng Ninh".

Đại diện nhà khoa học, chuyên gia tư vấn phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi thảo luận về tính cấp thiết, khả thi và khả năng ứng dụng thực tiễn của từng nhiệm vụ gắn với nhu cầu của thị trường và năng lực của doanh nghiệp; đồng thời thống nhất danh mục và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ sớm hoàn thiện, báo cáo UBND thành phố trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt để sớm triển khai.

Cuộc họp góp phần định hình các nhiệm vụ công nghệ chiến lược phù hợp với lợi thế, nhu cầu phát triển của Quảng Ninh; tăng cường kết nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, hướng tới làm chủ công nghệ, tạo sản phẩm và giá trị mới cho phát triển kinh tế - xã hội.