Nhịp chuyển công nghệ ở Đông Triều

Khoa học, công nghệ đang hiện diện ngày càng rõ trong nhịp phát triển của phường Đông Triều, từ đồng ruộng, dây chuyền sản xuất đến quản trị đô thị. Những ứng dụng cụ thể không chỉ thay đổi cách làm mà còn nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả phục vụ người dân.

Người dân lấy số thứ tự tại kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Triều.

Trên những cánh đồng sản xuất giống của Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh, máy móc đã tham gia vào hầu hết các công đoạn. Doanh nghiệp sử dụng máy gieo mạ khay, máy cấy, thiết bị bay phun thuốc bảo vệ thực vật, máy gặt, máy sấy lúa, máy chế biến, đóng bao, xe nâng hạ... Nhờ đó, doanh nghiệp giảm sức lao động, chủ động thời vụ và nâng hiệu quả sản xuất.

Trên cánh đồng 26ha, hệ thống giám sát sâu rầy thông minh giúp thu thập, phân loại côn trùng, tổng hợp dữ liệu môi trường, cung cấp biểu đồ, hình ảnh trên máy tính, điện thoại. Người sản xuất có thể theo dõi diễn biến sâu rầy, thiên địch để lựa chọn thời điểm phòng trừ phù hợp, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật. Dữ liệu về dịch hại, tốc độ gió còn hỗ trợ sử dụng thiết bị bay phun thuốc trên cây trồng. Đây cũng là một trong những ứng dụng công nghệ mà Đông Triều triển khai nhằm nâng khả năng giám sát, dự báo sâu bệnh.

Theo ông Vũ Văn Tâm, Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh, doanh nghiệp xác định ứng dụng khoa học, công nghệ và cơ giới hóa là giải pháp quan trọng để nâng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm lao động thủ công. Riêng 2 dây chuyền đóng gói tự động giúp một tổ đóng gói giảm 30% nhân công, nâng năng suất từ 8 tạ lên 2,2 tấn/giờ. Công ty cũng chú trọng xây dựng đội ngũ kỹ thuật để nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.

Công nghệ cũng tạo chuyển biến rõ trong lĩnh vực chế biến. Tại Công ty TNHH MTV F-One Global Foods, khu Yên Lâm 1, doanh nghiệp đầu tư dây chuyền chế biến thực phẩm khép kín, tự động hóa, kết hợp chế biến thực phẩm đông lạnh, thực phẩm ăn liền với công nghệ cấp đông nhanh IQF, BQF. Dây chuyền kết nối các khâu sơ chế, phối trộn, tạo hình, gia nhiệt, làm nguội, cấp đông, đóng gói, kiểm tra X-ray, dò kim loại và bảo quản lạnh. Công nghệ cấp đông nhanh giúp giữ cấu trúc, màu sắc, hương vị sản phẩm, trong khi hệ thống tự động hóa giúp tăng năng suất, bảo đảm độ đồng đều và giảm lao động thủ công.

Dự án Nhà máy chế biến thực phẩm và kho bảo quản thực phẩm của F-One Global Foods có quy mô 8.500 tấn sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư hơn 454,6 tỷ đồng, dự kiến sử dụng khoảng 400 lao động.

Ông Phạm Xuân Hoàn, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Triều, cho biết địa phương đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo tồn di sản và quản trị đô thị; đồng thời hướng tới các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, đô thị thông minh, khai thác dữ liệu số phục vụ phát triển.

Cán bộ công an phường Đông Triều hướng dẫn người dân khu phố Nguyễn Bình trực tiếp sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Cùng với sản xuất, Đông Triều đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý. Hiện 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống quản lý văn bản, hòm thư công vụ và các nền tảng số để xử lý công việc. Trung tâm Phục vụ hành chính công duy trì 100% tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và số hóa hồ sơ đầu vào; tỷ lệ cung cấp kết quả bản điện tử đạt 99,49%; 100% giao dịch thu phí, lệ phí thực hiện bằng phương thức thanh toán số. Từ tháng 5/2026, phường đưa kiosk thông minh vào vận hành thí điểm.

Không gian ứng dụng công nghệ tiếp tục mở rộng sang văn hóa và nông nghiệp đặc trưng. Phường đã số hóa 13 điểm di tích lịch sử, văn hóa bằng công nghệ VR/AR, trong đó có đền An Biên, chùa Quán Ngọc Thanh, chùa Mỹ Cụ. Đông Triều cũng định hướng phát triển chuỗi “Lúa thuận thiên - Rươi sinh thái”, ứng dụng chế phẩm sinh học, bẫy sinh học, mã số vùng trồng và tem QR truy xuất nguồn gốc cho nếp cái hoa vàng, rươi đặc sản.

Những ứng dụng trên đồng ruộng, trong nhà máy và hoạt động quản lý cho thấy được hiệu quả về năng suất, chất lượng sản phẩm và quản trị chính là cơ sở để địa phương tiếp tục mở rộng ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo thêm nguồn lực cho phát triển bền vững.