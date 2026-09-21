Sân chơi công nghệ mở lối sáng tạo

Các cuộc thi, hội thi về chuyển đổi số đang tạo nên những sân chơi sáng tạo, nơi cán bộ, ĐVTN, học sinh, người dân… có cơ hội đưa kiến thức công nghệ vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Tháng 8/2026, cuộc thi chuyển đổi số do Đoàn Thanh niên UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo trong kỷ nguyên số” tổ chức thu hút nhiều đội thi tham gia, tạo không gian giao lưu, học hỏi và thử sức với công nghệ.

Các đội thi thuộc bảng A tham gia cuộc thi chuyển đổi số do Đoàn Thanh niên UBND thành phố tổ chức.

Tại Vòng Chung khảo, 12 đội thi tranh tài ở 2 bảng A và B với chủ đề lần lượt là “AI - Trợ lý công vụ” và “AI - Kiến tạo tương lai”, với các phần thi về kiến thức số, sáng kiến và tài năng. Điểm chung của các đội là mạnh dạn đưa AI, công nghệ số vào những vấn đề gắn với thực tiễn công tác, học tập và hoạt động tại đơn vị.

Ở Bảng B, đội Trường THPT Chuyên Hạ Long giành giải nhất với sản phẩm “YouthAI Hub - Trợ lý số cho công tác Đoàn và học tập trong trường học”, hướng tới số hóa hoạt động Đoàn, trong đó dữ liệu về đoàn viên, hoạt động, học liệu và công tác điều hành được kết nối trên cùng một nền tảng. Qua sản phẩm, học sinh không chỉ sử dụng AI để tìm kiếm hay tạo nội dung, mà phải xác định vấn đề, dữ liệu và cách vận hành giải pháp. AI được xem là công cụ hỗ trợ, còn con người kiểm tra và quyết định; qua đó giúp các em chuyển từ tư duy sử dụng công nghệ sang tư duy giải quyết vấn đề bằng công nghệ.

Đoàn Thanh niên Trường THPT Chuyên Hạ Long giành giải nhất bảng B cuộc thi chuyển đổi số do Đoàn Thanh niên UBND thành phố tổ chức.

Hà Anh Tuấn, học sinh lớp 11 Anh 1 (Đội trưởng đội thi) chia sẻ: “Cuộc thi là cơ hội để chúng em thử sức với AI và chuyển đổi số, đồng thời được học hỏi từ những ý tưởng, cách tiếp cận khác nhau của các đội thi. Trong quá trình thực hiện, chúng em học được cách nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn, biết lắng nghe góp ý và điều chỉnh ý tưởng để hoàn thiện sản phẩm. Quan trọng hơn, chúng em nhận ra rằng một ý tưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được kiên trì phát triển và hướng tới những giá trị thiết thực. Đây cũng là động lực để chúng em tiếp tục thử sức với những ý tưởng mới trong thời gian tới”.

Theo Bí thư Đoàn trường Vũ Hiền Anh, trong quá trình chuẩn bị, nhà trường và Đoàn trường chủ yếu đóng vai trò định hướng, cung cấp những tình huống thực tiễn và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, không gian, thời gian để học sinh nghiên cứu, thử nghiệm. Các em trực tiếp xây dựng ý tưởng, thiết kế, tổ chức dữ liệu, hoàn thiện sản phẩm và luyện thuyết trình. Sản phẩm cũng được hình thành từ chính những hoạt động thực tế của Đoàn trường, như: “Lớp Bình dân học vụ số năm 2026”, tập huấn kỹ năng số, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng hay các hoạt động môi trường, cộng đồng.

Các thí sinh xuất sắc tham gia chặng 3 Cuộc thi "Công dân số thành phố Quảng Ninh".

Thời gian qua, tuổi trẻ thành phố đã và đang phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, trở thành lực lượng tiên phong trong hành trình chuyển đổi số. Từ đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều cuộc thi, sân chơi về công nghệ, tạo môi trường để ĐVTN học hỏi, thử sức và đưa những ý tưởng số vào thực tiễn. Điển hình như cuộc thi sáng tạo sản phẩm truyền thông số “Tôi yêu Quảng Ninh” năm 2026, nhiều ĐVTN đang thử nghiệm cách làm truyền thông mới, kết hợp công nghệ số với câu chuyện và trải nghiệm thực tế, qua đó đưa hình ảnh Quảng Ninh đến gần hơn với công chúng.

Thời gian qua, thành phố Quảng Ninh cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng số, giúp người dân chủ động tiếp cận công nghệ trong học tập, lao động, đời sống. Cụ thể hóa tinh thần đó, cuộc thi trực tuyến “Đại sứ số Quảng Ninh” năm 2026 hướng tới trang bị cho người dân những kỹ năng cần thiết để sử dụng thiết bị thông minh, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số. Trong khi đó, cuộc thi trực tuyến “Công dân số Quảng Ninh” năm 2026 mở rộng sang hướng khuyến khích sáng tạo, tìm kiếm giải pháp công nghệ cho những vấn đề cụ thể trong đời sống, trong đó có ứng dụng AI và khai thác dữ liệu. Qua các cuộc thi, công nghệ được đặt trong những bài toán gần gũi, giúp người tham gia có cơ hội đưa kiến thức số vào giải quyết các vấn đề thực tế.