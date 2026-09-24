iOS 27 và loạt tính năng quản lý thời gian màn hình hoàn toàn mới

Bản cập nhật hệ điều hành di động mới nhất của Apple, iOS 27, vừa ra mắt vào tuần trước với điểm nhấn là phiên bản trợ lý ảo Siri thông minh hơn. Tuy nhiên, bản cập nhật này cũng đem lại hàng loạt tính năng hữu ích khác nhưng ít được chú ý hơn dành cho người dùng iPhone.

Phần mềm mới này hỗ trợ các dòng máy từ iPhone 11 (phát hành năm 2019) trở đi, bao gồm nhiều cải tiến giúp máy chạy mượt mà và mở ứng dụng nhanh hơn.

Bản cập nhật cũng có các tính năng mới vận hành bằng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, nhưng chỉ hoạt động trên các thiết bị đời mới từ dòng iPhone 16, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max trở lên. Riêng ứng dụng Siri AI mới sẽ chỉ có bản thử nghiệm (beta) ban đầu, do đó người dùng cần đăng ký danh sách chờ trong phần cài đặt. Siri AI chưa được cung cấp tại Liên minh châu Âu trên iPhone và iPad do các yêu cầu của Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Khách hàng mua sắm bên trong cửa hàng Apple ở Đại lộ số 5 vào ngày dòng iPhone 18 Pro chính thức được mở bán ngày 18/9, ngày 18/9/2026, tại New York. Ảnh: AP

Dưới đây là một số tính năng thú vị và hữu ích nhất trên iOS 27:

Tính năng quản lý thời gian sử dụng màn hình mới

Apple đã bổ sung các tính năng bảo vệ trẻ em mới và làm mới hoàn toàn công cụ quản lý thời gian sử dụng màn hình (Screen Time). Hệ thống mới này cung cấp các tùy chọn chi tiết hơn cho các bậc phụ huynh khi muốn quản lý những gì con cái họ có thể truy cập và xem trên thiết bị.

Quy trình thiết lập mới cho phép phụ huynh chọn các ứng dụng mà con được phép dùng, sau đó bổ sung dần theo thời gian.

Một tính năng mới mang tên Ask to Browse (Yêu cầu duyệt web) buộc trẻ em phải xin phép bố mẹ trước khi truy cập các trang web mới trên trình duyệt Safari. Giống như tính năng Ask to Buy (Yêu cầu mua hàng) hiện có đối với các giao dịch mua sắm và tải ứng dụng trực tuyến, tính năng này được bật sẵn cho trẻ em dưới 13 tuổi.

Phụ huynh có thể xem xét và phê duyệt các yêu cầu ngay trong phần tin nhắn hoặc thực hiện trực tiếp trên thiết bị của trẻ bằng mật mã Thời gian sử dụng. Cách làm này linh hoạt và tiện lợi hơn rất nhiều so với việc duyệt từng trang web một cách thủ công hay áp dụng lệnh cấm đoán toàn bộ.

Giao diện quản lý thời gian màn hình cải tiến cũng cho phép phụ huynh lên lịch sử dụng ứng dụng cho con theo từng nhóm cụ thể, chẳng hạn như ứng dụng giải trí, trò chơi hay mạng xã hội.

Để giúp trẻ tập trung hơn, phụ huynh có thể cho phép dùng một số nhóm ứng dụng trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày, ví dụ như trước, trong và sau giờ học. Họ cũng có thể cài đặt lịch trình riêng cho các ngày trong tuần và cuối tuần.

Phụ huynh hoàn toàn có thể tạm khóa mọi quyền truy cập thiết bị khi muốn con tập trung tuyệt đối, chẳng hạn như vào giờ ăn tối. Ngược lại, phụ huynh cũng dễ dàng tạm thời gỡ bỏ mọi giới hạn nếu con cần thêm thời gian để hoàn thành việc gì đó ngoài khung giờ quy định.

Bên trong tính năng An toàn Giao tiếp (Communications Safety), Apple cũng siết chặt các quy định. Trước đây, tính năng này có thể phát hiện và làm mờ ảnh, video có nội dung nhạy cảm được chia sẻ qua Tin nhắn (Messages) hoặc FaceTime. Với iOS 27, Communications Safety cũng mở rộng khả năng phát hiện và làm mờ nội dung máu me hoặc bạo lực.

Nhận thông báo từ Safari khi có thay đổi trên trang web

Nếu bạn muốn theo dõi một trang web mua sắm để xem đôi giày mình thích có đang giảm giá không, trình duyệt Safari của Apple giờ đây có khả năng theo dõi các trang web và báo cho bạn biết nếu có bất kỳ thay đổi nào.

Hãng cho biết tính năng Notify Me (Thông báo cho tôi) có thể kiểm tra các cập nhật trên trang web như "sự thay đổi về giá cả và tình trạng còn hàng của sản phẩm".

Để sử dụng, bạn mở Safari, truy cập trang web muốn theo dõi, rồi nhấn vào biểu tượng menu ba gạch ở góc dưới màn hình. Tiếp đó, cuộn xuống mục Notify Me, nhập nội dung bạn muốn theo dõi cùng thời gian và tần suất kiểm tra mong muốn - có thể là mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần hoặc mỗi tháng.

Dù rất tiện lợi, một số người dùng có thể hơi hụt hẫng vì tính năng này không hỗ trợ kiểm tra với tần suất dày hơn, chẳng hạn như mỗi vài phút một lần, trong trường hợp họ đang chờ đợi một thông tin quan trọng nào đó.

Sửa ảnh với các công cụ tích hợp AI mới

Bức ảnh chụp tập thể trong đám cưới của bạn sẽ là kỷ niệm đẹp theo năm tháng, chỉ tiếc là góc chụp hơi lệch một chút. Đừng lo, bạn chỉ cần dùng một trong các công cụ chỉnh sửa ảnh hỗ trợ AI mới để khắc phục. Các công cụ này cho phép bạn điều chỉnh lại góc nhìn của bức ảnh, xóa bỏ các chi tiết gây xao lãng, hoặc mở rộng phần phông nền vượt ra ngoài khung hình gốc.

Để sử dụng, bạn bấm vào biểu tượng chỉnh sửa ở phía dưới mỗi bức ảnh (hình ba thanh trượt), sau đó chọn Tools (Công cụ). Các bước thực hiện và lưu ý:

- Căn chỉnh góc độ (Reframe): Công cụ sẽ mất vài giây để phân tích bức ảnh và cho phép người dùng dịch chuyển góc nhìn sang trái, sang phải hoặc lên xuống một cách linh hoạt. Kết quả mang lại thường khá chân thực.

- Mở rộng phông nền (Extend): Khi dùng công cụ này để kéo dài không gian xung quanh, hệ thống đôi khi có thể tạo ra các chi tiết chưa chuẩn xác hoặc bị biến dạng (chẳng hạn như tự động thêm các cấu trúc lạ, phóng quá lớn các đường nét nhỏ hoặc vật thể ở nền). Do đó, tính năng này hoạt động hiệu quả nhất với các bức ảnh có phông nền mang tính chung chung, đơn giản.